Gasoducto sigue dañado; la pérdida es de Bs 6,4 MM







26/11/2019 - 06:40:22

Los Tiempos.- El gasoducto Carrasco-Cochabamba (entre Villa Tunari y Cristal Mayu) ingresa a su tercera semana sin poder ser reparado. La pérdida económica por la no venta de gas natural es de 3 millones de bolivianos (por dos semanas) y su reparación demandará 3,4 millones por lo que el ministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, calcula un daño económico de 6,4 millones de bolivianos.



Pero el daño puede ser mayor debido a que el personal de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) no pudo ingresar ayer al trópico de Cochabamba para reparar el gasoducto por los bloqueos que continúan en Chapare a pesar de que el domingo se llegó a un acuerdo entre los ministros del Gobierno transitorio y autoridades a fines al Movimiento al Socialismo (MAS), pero los pobladores del trópico decidieron mantener el bloqueo.



El Ministro de Hidrocarburos proyectó que la reparación de 200 metros del gasoducto puede realizarse en siete días.



El ducto sufrió daños el 12 de noviembre y dejó de operar. A la fecha no ha sido reparado por los bloqueos a pesar de que YPFB ha realizado gestiones para ingresar al lugar.



Este ducto abastecía con 100 millones de metros cúbicos de gas natural a Cochabamba, Oruro y La Paz.



“La pérdida por la reposición del gasoducto es de medio millón de dólares (alrededor de 3,4 millones de bolivianos)”, explicó Zamora.



Ante esto, el ministro explicó que se tratará de recuperar esas pérdidas con un trabajo más eficiente.



Tras el daño el suministro de gas a las industrias de La Paz, Cochabamba y Oruro, el servicio tampoco puede ser repuesto.



Desde la oficina central de YPFB se informó que el personal que efectuará la reparación del ducto será resguardado por los efectivos militares, quienes coadyuvarán en la seguridad del personal técnico.



Nuevas autoridades



El presidente ejecutivo de YPFB, José Luis Rivero, posesionó ayer a Pedro Torquemada León y Óscar López Paulsen como nuevo vicepresidente Nacional de Operaciones y vicepresidente de Administración, Contratos y Fiscalización, respectivamente.