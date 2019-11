Ministro cuestiona a la CIDH por su falta de presencia en Bolivia en los últimos 14 años







25/11/2019 - 23:23:26

La Razón.- El ministro de Justicia, Álvaro Coimbra, cuestionó este lunes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por su falta de presencia en Bolivia en los últimos 14 años, y espera que ahora, con lo sucedido en el país y su misión en Bolivia, tenga una "presencia permanente".



"Lo que cuestiono es que me parece raro que en los últimos 14 años la CIDH no haya venido al país cuando le pedimos que lo haga", recordó Coimbra durante una rueda de prensa en la que evaluó las reuniones que lleva el Gobierno con organizaciones sociales para la pacificación del país.



Consultado si el accionar de la CIDH puede ser calificado de político, el ministro respondió: "Si es política o no (su presencia en Bolivia) eso lo va a juzgar la población, pero no vino 14 años".



"En este país hay perseguidos políticos, hay gente que se tuvo que ir exiliada, hay gente que murió en condiciones que nunca han sido investigadas, pero me parece bien que venga la CIDH y ojalá que tenga una presencia permanente", prosiguió.



Una comisión de la CIDH llegó a Bolivia el viernes para analizar la situación de los derechos humanos en medio de un conflicto social-político que dejó al menos 31 muertos, a partir del registro del organismo internacional. Los hechos se dieron tras la dimisión de Evo Morales, el 10 de noviembre.



Coimbra recordó que cuando la CIDH sesionó en la ciudad de Sucre, entre el 6 y 17 de febrero de este año, mantuvo una "agenda cerrada" que no permitió que se atienda denuncias sobre los casos Terrorismo I y II, la Calancha (en 2007 en Sucre) y el Porvenir (en Pando en 2008), donde también perdieron la vida bolivianos.



También informó que se entregó al organismo internacional un informe jurídico y técnico sobre el decreto que exime a los militares de responsabilidad penal por sus actuaciones en los operativos frente a los conflictos sociales para responder a sus observaciones.



"Este país no puede ser más de impunidad, hemos vivido 14 años de impunidad, hoy necesitamos certeza; la población necesita tener la información clara de lo que pasa en Bolivia, de lo que ha pasado en estos 14 años y también lo va a tener porque no hay más impunidad. Hoy el que cometa delito va a pagar", aseveró Coimbra.