Legisladores aceleran reglamentos para la elección de vocales al TSE y TED







25/11/2019 - 23:07:47

El Día.- Los senadores y diputados de las bancadas de Unidad Demócrata (UD) y el Movimiento al Socialismo (MAS) aceleran el diseño de sus proyectos de reglamento para la elección de los vocales al Tribunal Supremo Electoral y a los tribunales electorales departamentales.



La Comisión Mixta de Constitución es responsable de diseñar el reglamento para la selección de los vocales al Tribunal Supremo Electoral, instancia que realiza todo el proceso de preselección para que la Asamblea Legislativa elija a las autoridades que ocuparán esos cargos.



Mientras que la Cámara de Diputado es la instancia que elige a los vocales de los tribunales electorales departamentales, de ternas elaboradas por las asambleas legislativas departamentales.



La diputada Shirley Franco informó que este martes en la Comisión de Constitución de la Cámara Baja se considerará los proyectos de de reglamento que propongan las bancadas políticas, documento que luego será remitido a las asambleas legislativas departamentales para la elección de los vocales.



"Hemos sido citados a sesión de Comisión de Constitución a las 10.30, para tratar el proyecto de reglamento. Desde la bancada de Unidad Demócrata hemos presentado una propuesta que se circunscribe al plazo de 20 días", sostuvo Franco.



Detalló que su proyecto plantea una etapa de evaluación curricular y otra de entrevistas sobre un puntaje de 100, sin embargo, un candidato o candidata para ser considerada en las ternas debe "superar los 75 puntos sobre 100".



También establecieron los requisitos de cumple o no cumple, no ser militantes o dirigentes de organizaciones políticas. Franco precisó que en la evaluación curricular fijaron 15 puntos para los títulos de doctorados, 10 puntos para maestrías y 5 puntos para licenciaturas.



"A mayor formación académica y mayor conocimiento y experiencia en materia electoral mayor es el puntaje al que accederán los aspirantes, para ser parte de las ternas que deben elaborar las asambleas", precisó.



Asimismo, dijo que Unidad Demócrata excluyó el criterio de ser dirigentes o representantes de las organizaciones o movimientos sociales, a diferencia del MAS que en el pasado consideraba un criterio a considerar.



En tanto, que el Movimiento al Socialismo realiza una reunión entre los legisladores del senado y diputados para diseñar una propuesta. ANF intentó comunicarse con la presidenta del Senado, Eva Copa, pero nos manifestaron que estaba en reuniones de su bancada.



Mientras que la diputada Mireya Montaño señaló que el diputado Lino Cárdenas fue delegado para que haga un planteamiento. Unidad Demócrata en el Senado también trabaja un planteamiento.



La Ley de Régimen Excepcional y Transitorio para la realización de Elecciones Generales encomienda a los legisladores la elaboración de los reglamentos.



El diputado Amilcar Barral expresó su desconfianza sobre la selección de los vocales departamentales, toda vez que muchas asambleas legislativas de los Departamentos están controladas por el MAS, lo que podría nuevamente influir en una elección que no sea meritocrática.