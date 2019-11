Defensora del Pueblo en cabildo cocaleros: Ni olvido ni perdón, justicia







25/11/2019 - 23:04:45

La defensora del Pueblo a.i., Nadia Cruz, participó en el cabildo de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba que se realizó en Villa Tunari. Allí pidió a los cocaleros apostar por la vía democrática con el fin de que ya no haya más muertos. Además, hizo que los asistentes griten: “Ni olvido ni perdón, justicia”.



“Hermanas y hermanos: ni olvido ni perdón, justicia; ni olvido ni perdón, justicia; ni olvido ni perdón, justicia”, hizo gritar Cruz al finalizar su intervención en el cabildo a los participantes del mismo.



La Defensora pidió a los asistentes que apuesten por el proceso eleccionario y así evitar escenarios donde haya muertos, heridos y detenidos. En ese sentido les pidió organizarse para participar en el proceso eleccionario.



“Nos duele que se sigan perdiendo vidas humanas, nos sigue doliendo que se sigan afectando a las mujeres a los hombres. Que tengamos que estar en hospitales y a las celdas que tenemos que ir a visitarlos. Yo les pido con mucho amor, eso ya no veíamos hace muchos años, ya no queremos más. hay un proceso eleccionario que ya se ha definido. Hay que ir a pelear en el cambio democrático”, afirmó.



Cruz fue la encargada de leer y explicar el acuerdo al que llegaron los representantes de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Cochabamba (Fsutcc), Bartolinas Sisa, las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, Regantes, Asociación de Municipios de Cochabamba (Amdeco) con el fin de levantar las medidas de presión y pacificar el departamento.



Además, explicó que la Defensoría del Pueblo mañana comenzará a trabajar en las comisiones que se crearon en el acuerdo en los temas relativos a la atención de los heridos y al resarcimiento de las familias de los fallecidos.



Resaltó además que la Defensoría hará todo el seguimiento del cumplimiento de los acuerdos firmados.



“Si hay algo que si incumple va a denunciar, a reclamar, es lo único que podemos hacer como Defensoría del Pueblo”, dijo.