Ministerio de Hidrocarburos paraliza trabajos en reserva de Tariquía en Tarija







25/11/2019 - 22:03:21

Tarija, (ABI).- El ministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, informó el lunes que ordenó paralizar todos los trabajos de exploración y explotación hidrocarburífera en la reserva de Tariquía del departamento de Tarija.



"Quiero anunciarles que la primera acción que hemos tomado es la paralización de las actividades dentro de la zona de la reserva, hemos paralizado esa actividad que ya venía con un proceso de paralización inicial, pero nosotros hemos pedido que sea en su totalidad hasta que encontremos una forma de evitar que la reserva sea afectada con exploración y explotación", informó en conferencia de prensa.



Recordó que esa tarea fue un compromiso asumido con Tarija para evitar que se afecte la reserva de Tariquía con el trabajo de las petroleras, aunque reconoció que es una labor que no será nada fácil porque hay contratos de por medio.



"Es un tema que nos hemos comprometido con el pueblo de Tarija, principalmente para dejar encaminada la realidad de que Tariquía no se toca, esa es una de las misiones que tenemos dentro del Ministerio de Hidrocarburos, no es fácil porque hay contratos establecidos, hay empresas operadoras de pozos que ya estaban trabajando ahí", agregó.



Añadió que el 29 de noviembre se reunirá con la Cámara Boliviana del Gas, donde participarán las empresas operadoras de pozos que tienen contrato con San Telmo y Astilleros, que son los bloques que estarían inmersos en la reserva de Tariquía.