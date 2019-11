Detienen a ex candidata del MAS sindicada por proteger a un guerrillero de las FARC





25/11/2019 - 18:21:58

ABI.- La Policía detuvo el lunes a la ex candidata a diputada por el Movimiento Al Socialismo, Daysi Choque, en su domicilio de Montero por el supuesto encubrimiento del guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Facundo Molares, quien habría participado en un desbloqueo de caminos que se saldó con dos muertos.



"Estoy para demostrar mi libertad y que no tengo ningún vínculo con este guerrillero, no me estoy escapando, estoy en mi casa, estoy siempre en mi casa", dijo la sindicada en una conferencia de prensa antes de ser detenida por efectivos policiales que llegaron a su domicilio.



Choque fue trasladada a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Santa Cruz para que presente su declaración informativa, explicaron fuentes policiales.



La sindicada era buscada con su hermano por supuesto encubrimiento del guerrillero y promover el desbloqueo del Puente de la Amistad, el 31 de octubre pasado, dónde fueron asesinados con disparos con arma de fuego dos representantes cívicos.



Por su parte, el director de la FELCC, Óscar Gutiérrez, informó que Molares, que se encontraba en terapia intensiva del Hospital Japonés, recuperó la consciencia y fue transferido a una sala de internación, donde se prevé la toma de su declaración informativa en las siguientes horas.



Gutiérrez explicó que reforzaron la seguridad del guerrillero en el hospital, porque se encuentra en calidad de aprehendido.



Molares es investigado por el Ministerio Público por las muertes producidas en los enfrentamientos de Montero.