Presidenta Áñez ratifica que no habrá impunidad y confirma continuidad de proceso contra Morales





25/11/2019 - 12:58:16

ABI.- La presidenta Jeanine Añez ratificó el lunes que durante el Gobierno transitorio que dirige no habrá impunidad y confirmó la continuidad del proceso jurídico contra el expresidente Evo Morales por delitos de sedición y terrorismo.



Áñez dijo que el proyecto de "Ley para la Pacificación del País" no exime al exmandatario de responsabilidades, como pretendía aprobar el Movimiento Al Socialismo (MAS), y aseguró que la posición del Gobierno sobre ese tema es firme.



"Aquí nosotros no vamos a dar impunidad a nadie, ese es el mandato del pueblo boliviano y este Gobierno es firme", aseguró la jefa de Estado en una improvisada conferencia de prensa en puertas de Palacio Quemado, en La Paz.



La mandataria de Estado recordó que el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, realiza una investigación seria sobre "varios actos de sedición" que cometió probablemente Morales desde México donde está asilado.



"Ha habido muchos actos sediciosos en el país y ese video que se ha mostrado pues creo que ha sido de terror, todos los bolivianos hemos recibido con mucho sobresalto todo lo que se ha manifestado en el video, hay una investigación en curso", confirmó.



El viernes, Murillo presentó una querella penal ante el Ministerio Público contra el expresidente Evo Morales y el exministro de la presidencia, Juan Ramón Quintana, por la presunta comisión de los delitos de sedición y terrorismo.



El Gobierno determinó presentar esa querella tras revelar un vídeo en el que se escucha que el expresidente instruye a su operador político en Bolivia, Faustino Yucra Yarwi, quien tiene procesos por narcotráfico, a consolidar el cerco a las ciudades, para derrotar al supuesto "golpe de Estado racista y fascista" mediante la ampliación del bloqueo de carreteras.