México rechazó catalogar a los narcos como grupos terroristas







25/11/2019 - 12:52:08

Infobae.- México dejó en claro que no aceptaría la injerencia directa de Estados Unidos en su territorio si se declarara a los cárteles como grupos terroristas. Así lo hizo saber el canciller Marcelo Ebrard.



“El tema del narcoterrorismo tiene una implicación jurídica. Consideramos todos los actos homicidios son gravísimos, sin calificativos extra”, expresó el funcionario en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.



La víspera, la familia LeBarón solicitó formalmente al gobierno de Estados Unidos que catalogue a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras, así lo informó este domingo la Casa Blanca a través de una de su página oficial.



“El tema del narcoterrorismo tiene un impacto por la legislación de Estados Unidos, una implicación así haría que invocara un principio de actuación directa, lo cual México nunca permitiría”, dijo Ebrard.



La petición de la familia que sufrió la masacre de nueve de sus integrantes a principios de noviembre, acusa al crimen organizado de buscar la creación de un narco-Estado en México, donde ha sido imposible de control debido a los recursos ilimitados con los que cuentan. “¡Son terroristas, y es hora de reconocerlo!”, dice el mensaje difundido por Petitions White House.



Ebrard Casubón aseguró que hay avances en la investigación del crimen, aunque no se hagan públicas por seguridad. “Les vamos a informar (a la familia LeBarón) sobre lo que tenemos... no habrá impunidad”.



El encargado de Relaciones Exteriores de México aseguró que México y Estados Unidos están trabajando en conjunto para dar con los responsables del crimen que arrebató la vida a seis menores de edad.



Las autoridades mexicanas facilitaron el acceso a las investigaciones a agentes del FBI, pero no piensan ir más allá, especialmente si se activan los protocolos anti terroristas.



“No necesitas invocar algo así para actuar en conjunto, sería innecesario".



Ebrard aseguró que el caso LeBarón será ejemplo del trabajo que pueden realizar de forma binacional México y Estados Unidos.



“En vez de estarnos culpando unos a otros, mejor hacemos una colaboración estrecha. No digo que siempre estemos de acuerdo en todo, por un lado invocar esa posibilidad, México no lo va a admitir nunca, es como si nosotros invocamos lo mismo para detener el tráficos de armas”, dijo contundente Ebrard.



Ebrard recordó la llamada telefónica que hizo el presidente Donald Trump a su homólogo mexicano, en la que mostró su respaldo tras los acontecimientos de octubre en Culiacán. “EEUU respeta las acciones y decisiones del gobierno de México".



López Obrador secundó a su canciller y también rechazó la eventual declaratoria de grupos terroristas de los cárteles mexicanos.



“En su momento, nosotros agradecimos al presidente Donald Trump porque nos habló después de la situación tan tensa y de riesgo que se vivió en Culiacán. Al día siguiente, me buscó para hablar con nosotros, para ofrecer su apoyo. Con absoluto respeto a nuestra soberanía. Me dijo estamos en condiciones de apoyar, de acuerdo a lo que necesiten", recordó.



El titular del Ejecutivo insistió en que no permitirán presiones para cambiar su estrategia de seguridad.





“Esto lo agradecí, porque se trata de expresar un apoyo, la solidaridad, con respeto a nuestra soberanía. Nosotros estamos atendiendo los problemas de inseguridad y violencia, y quiero que quede claro que se mantiene el carácter autoritario o el propósito de querer resolver los problema solo con el uso de la fuerza, nosotros estamos aplicando un nuevo paradigma, donde no es lo central el uso de la fuerza”.



Desde el primer día de su mandato, López Obrador aseguró que no enfrentará la violencia rampante del país con la fuerza del estado.



“No consideramos que eso sea una alternativa, eso no soluciona el problema, tan es así que esa política ya se aplicó durante 12 años y lo que produjo fue más sufrimiento, muertes. Estamos todavía nosotros padeciendo de esa política, son los saldos, los remanentes, los que nos tienen en esta situación”.