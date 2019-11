Aaron Carter acusa a su hermano, Nick de violar a varias mujeres







25/11/2019 - 11:29:12

Quien.- Hace unos días, la justicia de Los Ángeles ordenó a Aaron Carter que entregue todas sus armas de fuego para que le sean confiscadas junto a su permiso para poseerlas y concedió a su hermana gemela Angel la orden de alejamiento que solicitó el pasado septiembre junto a su otro hermano, el famoso componente de los Backstreet Boys, Nick Carter, para impedir que el cantante de himnos juveniles como I Want Candy pueda acercarse a ella durante al menos un año.







Esta sentencia ha enfurecido a Aaron, que tras escucharla aseguró supuestamente ante el juez que saldría del estado de California para comprar más pistolas y rifles en cuanto se le presentara la oportunidad. Además el intérprete ha afirmado públicamente que Angel mentió bajo juramento solo para beneficiar a Nick y que éste es culpable de haber agredido sexualmente a varias mujeres, unas acusaciones estas últimas que se suman a las que ya realizó hace unos meses alegando que su hermano mayor le había maltratado físicamente en su infancia.







“Estoy devastado por lo que he presenciado hoy en el juzgado. Mi hermana ha mentido una y otra vez solo para arrebatarme el derecho que garantiza la Segunda Enmienda (el derecho del pueblo estadounidense a poseer y portar armas) y lo ha hecho en nombre de mi hermano para evitar que siga hablando de cómo violó y agredió sexualmente a múltiples mujeres”, afirmó en un comunicado compartido en sus Stories de Instagram.



“Cumpliré la sentencia del juez, pero nunca dejaré de hablar en defensa de las víctimas como Melissa Schuman. Me entristece ver en lo que se ha convertido mi familia y lo que me han hecho a mí. Sus mentiras me han roto el corazón”, concluyó Aaron.