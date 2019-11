El detalle por el que Michelle Salas la hija de Luis Miguel fue criticada







25/11/2019 - 11:24:18

Infobae.- Unos días después de que Michelle Salas llamara la atención por los cambios en su apariencia, la hija de Luis Miguel volvió a desatar comentarios, e incluso críticas, por un par de fotografías que compartió en Instagram.



La influencer publicó el fin de semana dos imágenes en las que lucía un top negro, pero lo que más destacó fue el aspecto de sus labios.



Hasta ahora la publicación de la hija de Luis Miguel ha recibido más de 18.000 "me gusta" y más de 300 comentarios, pero entre los mensajes donde se destacaba su belleza, también había varios que expresaban críticas por el cambio en su rostro.





“Demasiado”, “Tanto labio te hace perder elegancia. No lo necesitas, eres hermosa, sofisticada y elegante”, “Con esa boca ya empieza mal”, se leía entre los mensajes en los que incluso la comparaban con Frida Sofía, la hija de su tía Alejandra Guzmán.



“¿Por qué todas quieren parecen muñecas de plástico?”, “ya no te hagas nada más en tu cara”, se leía en otros de los comentarios a su más reciente publicación.





Michelle suele llamar la atención en Instagram pero por sus viajes alrededor del mundo, su costosa ropa y accesorios, así como por lo bien que luce en bikini; sin embargo, en fechas recientes ha sido el aspecto de su rostro el que ha generado comentarios a su alrededor.



La semana pasada estuvo de visita en la Ciudad de México para participar en la gala de la Global Gift Foundation de la actriz Eva Longoria, pero su paso por la alfombra roja dio de qué hablar porque lucía diferente: sus labios parecían más gruesos de lo habitual, lo que -en general- le daba una apariencia distinta a Michelle, quien cumplió 30 años el pasado junio.



Salas suele ser bastante abierta tanto acerca de la rutina de ejercicios que sigue como de su dieta para mantenerse en forma e incluso ha llegado a hablar de ciertos procedimientos estéticos a los que se ha sometido. Y para ejemplo, cuando compartió en Instagram un video con detalles del tratamiento para sus labios.





La joven se sometió a un método llamado lip microblading, que consiste en pigmentar los labios para lograr un efecto de maquillaje permanente. “Yo no tendría problemas en decir si me inyecté los labios, pero me puse delineador por fuera”, también llegó a confesar la influencer.



No es la primera ocasión que alguna integrante del clan Pinal es señalado por los cambios en su rostro. La cantante Alejandra Guzmán ha sido objeto constante de críticas por su aspecto desde hace meses, aunque hasta ahora la intérprete no ha respondido a los ataques en redes ni ha revelado si se sometió a alguna intervención estética.



En varias de sus publicaciones en Instagram sus seguidores le piden que deje de hacerse operaciones para modificar su apariencia.



La posible tregua con Frida Sofía



Durante este año Michelle ha estado en los reflectores no sólo por su actividad en Instagram, sino también por las acusaciones que Frida Sofía lanzó contra ella.





En alguna ocasión Frida, quien es tía de MIchelle, dijo estar harta de que la compararan con ella y aseguró que la hija de Luis Miguel es una hipócrita.



Durante su reciente visita a la capital mexicana, Salas dejó abierta la puerta a una reconciliación con Frida. “Mi amor, a mí me encantaría, pero si ella quiere. No soy una persona rencorosa, si algo define mi personalidad es que no soy rencorosa, pero de verdad de mi boca nunca va a salir algo hiriente o malo hacia alguien”.