Captan a Justin Timberlake en plan romántico con una actriz que no es su esposa





25/11/2019 - 10:34:56

QUIEN.- El cantante Justin Timberlake fue sorprendido muy cercano a su coestrella Alisha Wainwright mientras ambos se tomaban un descanso durante el rodaje de su nueva película en un bar de Nueva Orleans.



En un video y fotos publicadas por The Sun el sábado, Timberlake, quien está casado con la actriz Jessica Biel desde 2012, fue visto con Wainwright y con un grupo de personas de la producción de la película, Palmer, que ambos protagonizan.



En el video Timberlake, de 38 años, está sentado y disfrutando de unas bebidas con otras personas. En otro momento se puede ver a Alisha, de 30, tocando la rodilla de la cantante y luego cuando esta le acariciaba la pierna.





"En un momento le agarró la mano y la apoyó sobre su rodilla. Luego, comenzó a acariciarle suavemente la pierna Entonces él agarró su mano con las suyas y estaba jugando con sus manos", dijo una fuente al diario.



En las fotos publicadas, se puede apreciar que durante un momento ambos se toman de la mano. En ese momento el cantante no tenía puesto su anillo de bodas. La pareja estuvo sola en un balcón durante unos 40 minutos, antes de dirigirse al interior del bar.



De acuerdo a un informante de The Sun, Justin estaba ebrio y le costaba mantenerse en pie. Las personas que estaba allí se sorprendieron al verlo cogido de la mano de Alisha sin importarle que fuese retratado.





A las pocas horas de conocerse el polémico material, un allegado al músico desmintió a la revista People un posible romance entre Timberlake y Wainwright: “En el video puede llegar a interpretarse otra cosa, pero no fue nada, había amigos, gente del elenco, del equipo, todos se conocen y estaban hablando. Estaban en un balcón abierto en Nueva Orleans, y él es famoso. No fue nada”, concluyó.



Palmer, dirigida por Fisher Stevens, está protagonizada por Timberlake como una estrella del fútbol universitario que termina cumpliendo condena en la cárcel y luego regresa a su ciudad natal para tratar de encaminar su vida.





Alisha es mejor conocida por su papel de Maia Roberts en la serie de televisión Shadowhunters, y actualmente se la puede ver junto a Michael B Jordan en la serie de Netflix Raising Dion.



El mes pasado, Timberlake y Biel, celebraron juntos una fiesta de Halloween. La pareja se casó en octubre de 2012 y tienen un hijo de cuatro años de nombre Silas.