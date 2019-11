Pymes están en crisis y piden consumo de productos nacionales







25/11/2019 - 07:46:14

Los Tiempos.- La crisis política del último mes llevó al límite a varias pequeñas y medianas empresas (pymes) de Cochabamba y el país. La premisa que sostienen es evitar cerrar, pero muchas se ven duramente afectadas, por lo que buscan impulsar una campaña de consumo de productos nacionales, expresó la presidenta de la Cámara de Pequeña Industria (Cadepia), Luz Mary Zelaya.



Las empresas con un capital mensual de 2 mil bolivianos son las más afectadas por esta situación, pues no tuvieron la posibilidad de trabajar ni vender sus productos con relativa normalidad. “Lo que más pedimos e intentamos es evitar que cierren”, aseveró la presidenta.



Uno de los aspectos que mermó los ingresos de los empresarios fue la falta de ferias en las cuales podían comercializar sus productos. En muchos casos son elaboraciones artesanales que se ponen a la venta en estos eventos, pues no todos tienen espacios fijos en mercados o supermercados.



Los productores pyme hacen artesanías, otros producen ropa, algunos trabajan con alimentos y elaboran mermeladas, además de otros productos. En ciertos casos tienen tiendas, pero que se mantuvieron cerradas durante varios días de conflicto y cuando abrieron se encontraron con pocos clientes.



Las ventas cayeron y así sus ingresos. Uno de los temores que tienen es que deben pagar el aguinaldo dentro de pocas semanas, pero las ventas apenas alcanzan para los sueldos o el diario vivir de quienes tienen empresas unipersonales o sociedades pequeñas.



Cadepia tiene 1.500 afiliados en Cochabamba. Aún no tienen un reporte total de pérdidas, pero se está recolectando información al respecto para llevar un dato preciso y respaldado al Ministerio de Desarrollo Productivo, indicó Zelaya.



El objetivo es solicitar apoyo con una campaña agresiva para fomentar el consumo del producto nacional. “Vamos a pedir el impulso de lo hecho en Bolivia para recuperar o mitigar las pérdidas”, aseveró la presidenta.



Días atrás, la Federación de Empresarios Privados de Cochabamba, que aglutina a compañías grandes y pequeñas, reportó pérdidas de 110 millones de bolivianos al día en producción de leche, plátano y flores. Otros sectores afectados son la hotelería, transporte y restaurantes.