Ciudadanía modificó su perfil de consumo y abastecimiento







25/11/2019 - 07:42:44

El Diario.- Entre 1980 a 2019 cambió el perfil del consumo y el abastecimiento, que afectan más a la población, debido a que se compran más productos que vienen de zonas lejanas así como de artículos importados, pero lo rescatable es que en este periodo disminuyó la pobreza y la gente aumentó su liquidez.



La reflexión corresponde al economista José Gabriel Espinoza, que en un breve análisis realizado a las crisis que tuvo el país en el periodo mencionado, con la hiperinflación, 1982, la “Guerra del Gas”, 2003, y la movilización por la renuncia de Evo Morales a la presidencia, en octubre y noviembre de 2019.



PERFIL DE CONSUMO



Uno de los primeros cambios que observa es el perfil de consumo, que entre los años 80 e inicios de 2002 y 2003; y en 2019 las familias reemplazaron no sólo sus compras sino la manera de adquirir los bienes.



Sostiene que en la etapa mencionada, en los 80 e inicios de 2002 y 2003, los habitantes del país adquirían mayormente productos nacionales, debido a que la mayoría de la gente estaba en un nivel de pobreza, ya que no tenía recursos abundantes.



“Se gastaba más en alimentos perecederos y con muy poca predominancia de proteínas, y muchos de estos alimentos provenían de cadenas cortas, logísticamente cortas”, apuntó a tiempo de indicar que el mercado de La Paz era abastecido, en 1985 y a principios de los 2000, de la zona de los Yungas, lo que significa que había la posibilidad de sortear los bloqueos.



A pesar de los bloqueos la provisión se seguía sosteniendo, en algunos casos vía canales alternativos, aunque con un incremento en el precio, pero la oferta no bajaba de pollo, y lo mismo sucedía con la carne de res, que venía del altiplano.



Sin embargo, en los últimos años, el perfil de consumo cambió, ya que se adquiere productos de zonas mucho más alejadas, por ejemplo las hortalizas vienen de Perú o de los Valles bajos de Cochabamba, y los granos y cereales de Santa Cruz, como el arroz, maíz, soya y otros.



Y por lo tanto un bloqueo genera sensación de desabastecimiento, a comparación de los conflictos anteriores, como ya indicó Espinoza, la oferta era local y no necesariamente llegaba del interior.



Pero en contraposición, las familias ahora tienen más recursos, por lo que encuentran la manera de sustituir productos de manera fácil, por ejemplo si no hay pollo lo reemplazan por artículos congelados o enlatados.



DINERO FÍSICO



Espinoza señala que otro elemento que ha evitado que el conflicto afecte más a las personas, es la forma de compra, es decir que la gente ya no utiliza mucho dinero físico, sino que realiza sus transacciones vía tarjeta de débito.



Recuerda que en 2003, la escasez de dinero afectó a gran parte de la gente, debido a que el uso de tarjetas no era masivo, y no era importante, pero ahora la situación es muy diferente, ya que gran parte de las compras se realizan mediante este mecanismo. “La bancarización y el uso de tarjeta se ha socializados significativamente”, apunta.



También sostiene que en el tema del transporte, la situación cambió. En 1985 a 2003 la logística se lo realizaba vía carretera, pero hoy el avión tomó un rol importante tanto para pasajeros como para la carga, aunque repercute en el precio final de un producto.



Esa situación también se observa en la ciudad de La Paz, en los años analizados, 1985, 2003 y 2019. El teleférico facilita el transporte de personas, y disminuye el uso de movilidades del transporte público.



A eso se suma el uso de Gas Natural Vehicular (GNV), que no paralizó su servicio a comparación de las movilidades que sólo utilizan gasolina, como se observó una paralización total del transporte en 2003.



TECNOLOGÍA



Ahora la tecnología provee nuevas formas de movilidad, y en la actualidad hay un abanico de posibilidades de comunicación, lo que hace que los bloqueos sean menos eficientes.



La cobertura de servicios de telecomunicaciones ha mejorado la interconectividad entre las personas, pero todavía algunas se resisten a su uso, en especial de la generación de los 60 y 70, aunque la capacitación avanza.