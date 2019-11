El TSJ autoriza la extradición de Pedro Montenegro a Brasil







Opinión.- La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) habría autorizado la extradición de Pedro Montenegro, buscado en la República de Brasil por los delitos transnacionales de tráfico de sustancias controladas.



El TSJ aprobó en Sala Plena el “autosupremo” por el que se daría curso a la extradición de Montenegro, aprehendido en mayo de este año y enviado con detención preventiva a la cárcel de Palmasola, según informó el programa Detrás de la Verdad.



Asimismo, se indicó que el operativo sería en las próximas horas, toda vez que el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, habría solicitado al Gobierno brasileño una aeronave para que el ciudadano sea trasladado a las autoridades de ese país a objeto de enfrentar a la justicia.



El viernes, la ministra de Relaciones Exteriores, Karen Longaric, informó que el Estado brasileño solicitó en tres oportunidades la extradición de Montenegro, sin embargo, el Gobierno de Evo Morales no dio curso a ninguna de las peticiones a lo largo de los últimos cuatro años.



El excanciller Diego Pary consultado sobre este tema en varias oportunidades negó que el vecino país hubiera solicitado la extradición de Montenegro. Es más, la exautoridad contradijo, en el mes de julio, al entonces presidente del TSJ, José Antonio Revilla, al señalar que Brasil no solicitó, ni oficializó el pedido de extradición del acusado de narcotráfico Pedro Montenegro Paz.



Aclaró que el vecino país solo envió una carta señalando su intención de continuar con el pedido de aprehensión con fines de extradición que solicitó en 2015; aunque Revilla había manifestado de manera taxativa que Brasil formalizó su solicitud de extradición este año tras su detención.



Murillo también solicitó la extradición de otras 13 personas de nacionalidad brasileña el anterior jueves. Según el diario Correo del Sur, el Ministro dijo que consultó con la presidenta Jeanine Áñez sobre las solicitudes y que “hay el visto bueno” para proceder a la extradición, en seguimiento a las leyes nacionales y la Constitución Política del Estado.



Montenegro es sindicado de montar una red para comerciar droga en los países de la región con destino a Europa con la ayuda de exjefes policiales y operadores de Justicia. Sin embargo, el acusado no fue sentenciado en Bolivia por este delito sino por falsedad material.



En julio, Montenegro se acogió a un proceso abreviado y fue sentenciado a seis años de cárcel por los delitos de falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado.