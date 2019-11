Evo amenaza con juicio a León por su hija Evaliz







25/11/2019 - 07:30:04

El Deber.- El presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, se reunió ayer con los hijos del expresidente Evo Morales, Evaliz y Álvaro, poco después de su arribo a Buenos Aires, cerca de las 15:50.



Durante el encuentro, Fernández les transmitió su “solidaridad” por la situación que atraviesa su familia y les adelantó que hará todo lo que esté a su alcance para cuidarlos, según publica Infobae.



El ex mandatario boliviano publicó ayer un mensaje desde su cuenta de Twitter donde da un plazo de 48 horas al abogado Eduardo León para presentar pruebas contra Evaliz “por la infame acusación de enriquecimiento ilícito. Caso contrario, asumiremos la defensa legal por la dignidad de mi familia”.



León anunció que presentará una demanda por enriquecimiento ilícito contra Evaliz Morales. El jurista dijo a la prensa que “hay millonarias cantidades de dinero que se ha apropiado la hija de Morales” y por eso tiene que ser investigada y procesada.



Alojamiento



Fuentes cercanas al presidente electo confirmaron que los hijos de Morales se quedarán en la capital argentina. Sin embargo, no se descarta que más adelante se reencuentren con su padre en Ciudad de México.



Alberto Fernández consiguió el alojamiento para los dos hermanos y se encargará de su seguridad personal hasta que asuma el nuevo Gobierno, el 10 de diciembre.



Los hijos del exmandatario ingresaron al país como visitantes turistas y no tienen asilo político. Sin embargo, Fernández le había señalado a Morales la posibilidad de recibirlo a él, a Álvaro García Linera y a sus familias el 14 de diciembre. “No pierdo la esperanza de volver algún día. Si me acerco a Bolivia mediante Argentina, mejor todavía”, dijo entonces el expresidente.