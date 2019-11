Justiniano: Ley de garantías no es una ley de impunidad





25/11/2019 - 07:27:24

Los Tiempos.- Ante la insistencia de la dirigencia de las organizaciones sociales afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) de aprobar el proyecto de ley “para la Pacificación del País y para Reafirmar el Ejercicio de los Derechos y Garantías del Pueblo Boliviano”, el ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, explicó que dicha normativa fue consensuada, pero aclaró que no se trata de una “ley de impunidad”.



El sábado, el MAS presentó ante el Senado un proyecto de ley que, en el primer párrafo, señalaba que se prohibía acciones de hecho, detención, aprehensiones y procesos judiciales contra Evo Morales, Álvaro García Linera y otras autoridades designadas por el anterior Gobierno.



Esto fue rechazado de forma inmediata por los legisladores de oposición y causó divergencias en el interior del mismo MAS. Por ello, decidieron declarar un cuarto intermedio en su tratamiento.



Pero después, la noche del sábado, cuando se instaló la reunión entre la presidenta transitoria, Jeanine Áñez, y sus ministros con los representantes del Pacto de Unidad y la Central Obrera Boliviana (COB), el primer punto del pliego petitorio fue la aprobación de dicha norma.



Después de un largo debate que duró hasta la madrugada de ayer, los dirigentes y el Gobierno acordaron que la norma se refiera al respeto del “fuero sindical” en general, por lo tanto los representantes de la Conferencia Episcopal y el representante de Naciones Unidas, Jean Arnault, se encargaron de modificar la redacción de la ley.



“Hay que aclarar y ser absolutamente precisos y contundentes: no es una ley de impunidad, no se exime absolutamente a nadie de las responsabilidades civiles, ejecutivas o penales que pudiera tener”, dijo el ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano.



Reiteró que se consensuó con todos los asistentes, sin excepción alguna, que ese proyecto de ley no debe orientarse a brindar impunidad a nadie. Explicó que el fuero sindical no alcanza a delitos de sedición, terrorismo ni organización criminal, por lo tanto, nadie puede ampararse en esa figura para evitar un proceso.



“Esa ley va a dar viabilidad a las respuestas del pliego petitorio que fue presentado por la COB y que tendríamos que concluir la reunión (el diálogo) con el resto de los puntos que están pendientes”, añadió.



Ayer por la tarde debía retomarse el diálogo, pero el mismo se postergó para hoy ,cuando se instalen mesas de trabajo.