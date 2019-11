Murillo: Hallamos credenciales de la ALP a nombre del hijo de El Chapo Guzmán







25/11/2019 - 07:18:21

El Deber.- El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, aseguró que uno de los hijos de ‘El Chapo Guzmán’, Iván Archivaldo Guzmán Salazar, estuvo en Bolivia, que tuvo una credencial provisional de ingreso a la Asamblea Legislativa Plurinacional en 2016 y que estudió pilotaje en Santa Cruz. Además, confirma que hay carteles de Brasil y de México en nuestro país y que el narcotráfico mueve al año, en Chapare, entre $us 1.000 y 1.500 millones.



Reveló que creó su propio sistema de Inteligencia, que está buscando el mecanismo legal más propicio para acabar con el caso de supuesto terrorismo, además de aseverar que desarrollará una guerra sin cuartel al narcotráfico.



¿Qué destino tendrá el caso de supuesto terrorismo?



Todos sabemos que ha sido inventado, partamos de ese principio, como el caso Porvenir (Pando). La presidenta me autorizó que busque los mecanismos para que se le dé solución a esto. El anterior Gobierno se ha inventado esas cosas para detener y poder neutralizar a este pueblo. Han metido miedo a todos, unos se fugaron, a otros los metieron a la cárcel y unos vivillos se han hecho ricos sacándole plata a los encarcelados.



Yo como ministro de Gobierno tengo que cuidarme las espaldas, no se puede retirar porque caería en un exceso, por el que el próximo Gobierno me puede hacer un juicio y meterme a la cárcel. Todos sabemos que hay injusticia, pero estamos buscando la forma para que los acusados tengan condena absolutoria. No queremos que esto siga estirándose, será por amnistía. Yo he hablado con ellos, y lo digo sin ningún tapujo, algunos son mis amigos, como Zvonko Matkovic (hijo). Hubiéramos hecho mucho más si en estos días no hubiéramos estado preocupados por desactivar lo que pasó en el país.



¿Desde el Ministerio de Gobierno se contará la verdad sobre lo ocurrido en el hotel Las Américas? ¿Se revelarán aquellas cosas que se dijo que eran secretos de Estado?



Todo se va a conocer, todo lo voy a transparentar. La gente tiene que saber lo que pasó. El crimen de la periodista Analí Huaycho tiene que esclarecerse porque la han matado, sabemos que (Norberto) Clavijo está vivo, lo vamos a ubicar.



¿Lo mismo pasará con el caso Ostreicher?



Sí, también. Han robado un montón de plata y hay gente que se ha hecho multimillonaria con eso. Todo lo que esté en mis manos se hará, lo único que voy a pedir a mi gente es que sean absolutamente transparentes.



¿Los bloqueos en la zona de Yapacaní estaban financiados por los narcotraficantes?



Está claro que en Yapacaní hay mucho narcotraficante, colombianos y gente de las FARC.



Todos los movimientos se están dando, primero por desinformación a la gente de que les van a quitar su cato de coca, su casa, ese es un gran detonante para que la gente salga a bloquear y la platita sale del narcotráfico y terrorismo, liderados por Evo Morales, ahora comprobado desde que lo hemos escuchado, primero ordenando que maten policías, después que cerquen ciudades y que los maten de hambre, eso es terrorismo, eso es sedición y lo hemos denunciado en Bolivia por delitos que tienen una condena de hasta 30 años de cárcel, y ojo, cuando él habla ya no es presidente, sino un ciudadano común, será juzgado por la justicia ordinaria y llevaremos nuestra denuncia a La Haya, por los crímenes de lesa humanidad.



¿Se tomará control de estas zonas?



Primero vamos a tomar control del país, donde todos los bolivianos puedan circular por donde les da la gana, no puede haber guetos. Una vez que tengamos control sobre todo eso, vamos a tomar control de las zonas que están afectadas por el narcotráfico.



¿Hay indicios de que Evo Morales esté involucrado en tráfico de drogas?



Pero claro, con quien estaba hablando por teléfono (Evo Morales) es (Faustino) Yucra, un narcotraficante. Cuando nos llega el pedido de extradición de la Embajada de Brasil, de 16 por narcotráfico en los últimos dos años y no hay ninguno en la Cancillería, ni se les ha contestado (a las autoridades brasileñas), quiere decir que había un Gobierno que protegía al narcotráfico. Poco a poco se van a ir cayendo todas las máscaras.



¿Qué responsabilidad tiene el exministro de Gobierno, Carlos Romero, en todo esto?



Ese será un tema que saldrá de las investigaciones que se están haciendo, porque quien guardaba los pedidos de extradición era la Cancillería. Yo me enteré de esto en mis visitas a la Embajada de Brasil cuando me dicen: “Sabe que hemos hecho muchos pedidos de extradición y queremos saber cuál será su política, si ustedes también van a mirar a otro lado o van a cooperar con la justicia”. Nosotros haremos lo que la ley manda.



Usted habló de Juan Ramón Quintana y de Raúl García Linera, ¿al primero se le entregará salvoconducto y al segundo se lo buscará?



Hay que detener a las cabezas de todo esto, al ministro de la Presidencia, a Raúl García Linera, a Álvaro García Linera, Evo Morales, esas personas tienen que rendir cuentas al país.



¿El exministro Carlos Romero estuvo implicado en el caso Pedro Montenegro?



Si el señor Montenegro declara en contra de Romero, el exministro tendrá que ser buscado.



¿Se tiene un cálculo del movimiento económico del narcotráfico en Chapare?



Se dicen muchos montos, de $us 1.000 a 1.500 millones anuales.



¿Hay carteles de narcotráfico en Bolivia?



Todos, y yo lo denuncié hace años. Hay carteles de Brasil, de México... el otro día hemos encontrado credenciales de la Asamblea Legislativa Plurinacional a nombre del hijo de ‘El Chapo Guzmán’. Las credenciales son permisos provisionales para ingresar a la Asamblea. El hijo de ‘El Chapo Guzmán’ estuvo en Santa Cruz, vino a estudiar pilotaje, luego desapareció.



¿Qué Policía es la que ha encontrado?



Una institución maltratada, que venía siendo 14 años pisoteada y ahora se siente valorada, siente que su pueblo la quiere. Están felices porque nadie los ultraja, ni los utiliza mal, lo único que se les pide es que cumplan con su Patria.



¿Hay elementos podridos dentro de la Policía?



Seguramente, y esos elementos ahora se están limpiando y está bien. No queremos hacer una ‘cacería de brujas’, hay que entender que muchas veces eran mandados, al más desgraciado hay que ubicarlo y detenerlo. El poder debe tener límites, por eso es malo la reelección permanente.



DATOS



- Murillo está más tranquilo, con su familia a buen recaudo, luego de que tuvieron que huir de Chapare



- “No es todo Chapare (en donde hay narcotráfico), sino en algunos hay puntos, y se ha metido mucho hacia el Tipnis. La hoja de coca se la va a proteger, lo que se enfrentará con mucha fuerza es el tema del narcotráfico, esa será una lucha sin cuartel durante estos pocos días en que vamos a gobernar”