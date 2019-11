Mesa, Camacho y Copa, entre los líderes que se perfilan para comicios







Página Siete.- Después de la anulación de los comicios del 20 de octubre (20-O), al menos nueve líderes se perfilan para ser candidatos, según analistas políticos. Los expertos detectan al menos cuatro vertientes de liderazgos: los del bloque cívico-Conade, los de la cantera de los “tradicionales”, los que se originan desde el “púlpito” y los de las “alas” MAS (dura versus conciliadora).



“El panorama es el siguiente: yo creo que no va a faltar líderes. Hay una emergencia de líderes”, explicó el analista político Iván Arias. “En virtud al nuevo escenario político, hay un cambio también en los perfiles de quienes pensarían postularse, comparado con lo que se vio en las elecciones anuladas”, aseguró el politólogo Jorge Dulon.



Líderes del bloque cívico-Conade



Hay coincidencia en los expertos de que entre quienes se perfilan para ser candidatos están los liderazgos que emergieron del bloque cívico-Conade (Comité Nacional de Defensa de la Democracia ), cuyos líderes capitanearon con mayor notoriedad las manifestaciones que se desataron después de los comicios del 20-O, sobre todo en tres epicentros del país: las ciudades de Santa Cruz, Potosí y La Paz.



Entre los nombres que se mencionan están Luis Fernando Camacho, presidente del Comité Pro Santa Cruz; Marco Pumari, presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), y Waldo Albarracín, integrante de Conade.



“Por las acciones que se han realizado a partir de los cívicos y demás, es posible que pueda perfilarse la candidatura de Fernando Camacho, junto a Pumari, son candidatos naturales”, afirmó Dulon, quien considera que también habría que pensar en la posibilidad de que ambos vayan en una fórmula o hasta separados.



“Liderazgos tradicionales”



Además de los líderes del bloque cívico-Conade, están los que Arias considera como “liderazgos tradicionales”, entre los que incluye a Carlos Mesa, líder de Comunidad Ciudadana; Jorge Tuto Quiroga, expresidente, y Samuel Doria Medina, jefe del partido Unidad Nacional.



Dulon explicó que Mesa se perfila como candidato porque entre otras cosas tiene a su favor la estructura política que organizó con CC y sus acuerdos y alianzas (con FRI, Sol.bo, Todos y plataformas ciudadanas). “Es como un candidato natural”, manifestó.



En el caso de Quiroga, Dulon expresó que puede plasmarse la posibilidad de que sea candidato, aunque por el protagonismo que el exmandatario logró a nivel internacional lo ve con más perfil para que se postule al puesto de Secretario General de la Organización de Estados Americanos.



“Los liderazgos como Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina, Carlos Mesa y Óscar Ortiz, tendrán que ver cuál será su rol”, afirmó Arias, quien dijo que su desafío es reinventarse y saber ubicarse en el contexto.



El fenómeno Chi y los que buscan salvar su sigla



Los expertos mencionan que también se perfila como candidato a la presidencia Chi Hyun Chung, quien postuló por el PDC y fue la “sorpresa” electoral. Tuvo una irrupción vertiginosa, detectada en las encuestas de intención de voto.



“Chi llegó a crecer en una semana como 4% y eso si se prolongaba en el tiempo podían haberlo llevado a ganar las elecciones. Entonces, creo que el también tendrá la intención de participar”, aseguró Dulon.



Además de aquello, también se vislumbra que en los próximos comicios tengan sus propios candidatos aquellos frentes que busquen conservar su sigla. “Lo otro es que no hay que descartar en el análisis que van a emerger líderes desde las organizaciones políticas que no quieren perder su personería jurídica: MNR, UCS y FPV. Estos partidos se salvaron porque se anularon las elecciones”, aseveró el analista.



Las “alas” del MAS



Con Evo Morales impedido de participar en las nuevas elecciones, por la disposición del artículo 19 de la Ley de Régimen Excepcional y Transitorio para la realización de elecciones generales, la pregunta que sale a relucir es ¿cuál es el futuro del MAS en cuanto a liderazgos?



“Estamos escuchando otras voces, otros tonos en el MAS. En el MAS todavía es muy difícil analizar el tema de liderazgos, porque internamente hay una pelea entre los masistas demócratas y los masistas que creen que hay que seguir la guerra. De esa victoria o derrota van a continuar las antiguas voces o emergerán las nuevas voces”, manifestó Arias.



En ese contexto hay dos lideresas que encarnan esos dos bandos y son: Eva Copa, presidenta del Senado, considerada como la líder del “ala concertadora” que posibilitó el acuerdo para que hayan las nuevas elecciones; y Adriana Salvatierra, senadora, considerada como líder del “ala dura” del MAS.



Arias comentó que al masismo puede ocurrirle lo que el Movimiento Nacionalista Revolucionario experimentó en el siglo XX. “Es posible que aparezca el MAS único, el MAS verdadero, el MAS auténtico, el MAS de izquierda, es decir que haya una atomización. Yo creo que es lo más previsible, no sé si para estas elecciones. La sigla hay que ver quién la tiene, pero puedo asegurar que aparecerán muchos MAS”, explicó el analista.



Dulon aconsejó que en el bando de las fuerzas contrarias al MAS se instalen mesas de diálogo con el fin de lograr la unidad, ello para lograr alianzas previas a los comicios para que no se disperse el voto.



“Si hay demasiados partidos el voto se puede dispersar e incluso habría el riesgo de que por estas chambonadas de la oposición el MAS pueda ganar, porque no hay que olvidar que el MAS tiene todavía un voto duro”, aseveró.



Arias concluyó el análisis con una constatación y un reto: la revuelta ciudadana que data desde el año 2016 permitió que en todos los espectros emerjan liderazgos nuevos, liderazgos inesperados, liderazgos que prometen cambiar el panorama político nacional.



“Desde Chi, la gran sorpresa en las urnas, pasando por el señor Camacho, que fue la gran sorpresa en las calles, creo que ambos reflejan la emergencia de dos tipos de líderes, que se originan desde el púlpito y desde la calle”. aseguró.



En cuando al desafío, Arias afirmó que el reto de todos es lograr que la democracia, que ahora busca consensos, no devenga en una democracia de feudos o en una atomizada.



“Nuestro problema va a ser ahora cómo evitamos que la democracia, que ahora busca consensos, se vuelva una democracia de feudos o atomizada y ese es el desafío que tienen los victoriosos y derrotados… Cómo no nos atomizamos”, aseguró el analista político.