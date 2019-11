Arrancó carrera electoral con 11 partidos







25/11/2019 - 06:58:26

El Diario.- La presidente transitoria y constitucional, Jeanine Añez, promulgó ayer la Ley N° 1266 de Régimen Excepcional y Transitorio para la Realización de Elecciones Generales de 2020, para la cual once tiendas políticas están habilitadas.



Paul Antonio Coca, abogado y analista político, aclaró que de acuerdo al artículo 17 de la Ley 1266, que establece que en las próximas elecciones podrán participar todas las organizaciones políticas de alcance nacional con registro vigente a la promulgación de la ley, son once los partidos políticos habilitados para las justas electorales de 2020.



Los partidos habilitados son: Acción Democrática Nacionalista (ADN); Frente de Unidad Nacional (UN); Frente Para la Victoria (FPV); Frente Revolucionario de Izquierda (FRI), aliado de SOL.BO, tienen vigente la alianza Comunidad Ciudadana -CC-); Movimiento Al Socialismo - Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP); Movimiento Demócrata Social (Demócratas); Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR); Movimiento Tercer Sistema (MTS); Partido de Acción Nacional Boliviano (PAN-BOL); Partido Demócrata Cristiano (PDC) y Unidad Cívica Solidaridad (UCS).



“De entre estos partidos, saldrá el Presidente y Vicepresidente del Estado; 36 senadores, 130 diputados y nueve supraestatales, salvo los dos primeros cargos, el resto es con igual número de suplentes. Las organizaciones políticas pueden participar de manera individual, o en alianza, conforme al artículo 17 de la Ley recién aprobada”, explicó el analista a través de su cuenta Facebook.



PROMULGACIÓN



La presidente transitoria, Jeanine Añez, aseguró que a partir de la promulgación de la Ley 1266, empezaron a correr plazos.



“La Ley establece plazos que corren a partir de hoy (ayer) que para elegir el nuevo Tribunal Electoral, este Tribunal Electoral no será resultado de maquinaciones oscuras como lo hizo el gobierno del expresidente Evo Morales”, dijo Añez.



De acuerdo al artículo 9, parágrafo I de la norma, la Cámara de Diputados debe emitir un reglamento para la preselección y conformación de las ternas de postulantes en un plazo de tres días calendario, a partir de la promulgación de la presente Ley, el mismo será remitido en el día a las Asambleas Legislativas Departamentales.



Sobre la elección de vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), el artículo 5 de la norma señala que la Asamblea Legislativa realizará un nuevo proceso de elección, en un máximo de hasta 20 días calendario, desde la aprobación de reglamento.



Entre otros aspectos importantes de la Ley 1266, promulgada ayer, están, por ejemplo, que Evo Morales y Álvaro García Linera no podrán ser candidatos en los nuevos comicios, que los nuevos Vocales del TSE tendrán una gestión de seis años y que los partidos políticos podrán presentar nuevas alianzas y candidatos.



VOCALES



El politólogo Franklin Pareja, manifestó que si bien con la promulgación de la norma se dio un paso importante, se debe aún esperar la conformación de los Tribunales Departamentales y el Nacional, quienes deberán llevar adelante la elección y fijar el calendario electoral.



“Se debe dar institucionalidad nueva al TSE y a los Departamentales (…). Necesitamos gente experimentada, en lo posible profesional, pero fundamentalmente proba, honesta, independientemente de cuál es su posición política, que no entre a robar elecciones, y a futuro hay que establecer para delitos electorales, la mayor sanción que puede haber el Código Penal”, aseguró a Radio Panamericana.



El exalcalde de La Paz, Juan Del Granado, manifestó que para la elección de los nuevos vocales, se debe buscar consensos entre oficialismo, oposición y las instituciones más representativas del país.



“En los 20 días que establece la ley, ojalá que se pueda identificar a los mejores y a las mayores personalidades, hombres, mujeres, indígenas de todas las regiones. Este es el segundo y vital paso para que cumplamos el tercer paso que será elecciones libres, transparentes, democráticos, y abran el camino de un momento gubernamental para el bien y la esperanza de cada uno de los bolivianos”, precisó a Radio Panamericana.



La dignataria de Estado, aseguró que el nuevo Tribunal Supremo Electoral “no será resultado de maquinaciones oscuras como lo hizo” el expresidente Evo Morales, en sus 14 años ininterrumpidos.



Añez dijo que “este Tribunal Electoral debe ser integrado por los mejores hombres y mujeres del país, no importa dónde están o qué están haciendo sino que estén dispuestos a trabajar por los valores y las instituciones democráticas”.



ALGUNAS REACCIONES



FRANKLIN PAREJA



“Se promulgó la ley que viabiliza las elecciones nacionales, legisladores masistas apoyaron haciendo una lectura adecuada de la realidad, a los radicales se les cayó el argumento de “Golpe de Estado”, ahora el pueblo decidirá. Ganó la revolución de “Las pititas” #BoliviaLibre”



CARLOS MESA



“La ley de convocatoria a elecciones prueba la vocación de Bolivia por encontrar paz y reconciliación, ha sido un trabajo de Gobierno y oposición, juntos después de tantos años. Es un gran augurio. Nuestras observaciones a la forma de elección de los vocales del OEP las haremos oportunamente”.



SAMUEL DORIA MEDINA



“La Presidenta Añez promulgó la ley de convocatoria de elecciones para elegir a los gobernantes del país en un proceso que sea limpio, con cero fraude, como debe ser en Democracia, la transición cumplen sus objetivos”.



JOHN ARANDIA



“¡Promulgada la ley que llama a nuevas elecciones!. Ahora una nueva etapa electoral. No olvidemos que el conflicto aún no ha terminado y que hay heridas abiertas en las y con las que hay que trabajar para sanar”.



IVÁN ARIAS



“Dos mujeres de distinto origen social y regional; una camba, la otra colla; una de San Joaquín, la otra de El Alto; a las dos las une el inicio de la democracia del consenso que debe tener como factor de unidad la primacía del bien común”.



JOSÉ LUIS SANTISTEVAN



“La nueva ley restablece el cumplimiento de la CPE y deja en suspenso parcial la aplicación de la sentencia 084/2017 utilizada por el anterior presidente Evo Morales para perpetuarse en el poder, por encima de la soberanía del pueblo. El voto del 21F está vigente”.



OSCAR ORTIZ



“Con esta Ley se anulan las elecciones fraudulentas del 20 de octubre, se elegirá un nuevo órgano electoral que ofrezca confianza y transparencia. Se realizará un saneamiento al padrón electoral, se permite la inscripción de nuevas alianzas y candidatos y se ratifica el 21F”.