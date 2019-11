Diálogo gobierno-sectores se reanuda este lunes para lograr la pacificación total del país







24/11/2019 - 20:53:58

La Paz.- El Ministro de Obras Públicas, Yerko Núñez, informó que el diálogo con los sectores sociales se reanuda este lunes para escuchar las demandas de todos los sectores.



La autoridad dijo que se ha avanzado bastante en las negociaciones y que se espera que este lunes se pueda llegar a un acuerdo final que permita la pacificación definitiva en el país.



"En este momento no hay motivo para seguir conflictuando el país. No se puede parar el aparato del Estado. Este es un gobierno de transición, por lo que la nueva Asamblea Legislativa tiene que tomar nuevas determinaciones como la ley de amnistía", afirmó.



Anunció que este lunes se instalarán dos o tres mesas de negociación porque hay sectores que no participaron la noche del sábado y "exigieron ser tomados en cuenta y mañana (hoy) podemos llegar a un acuerdo con estos setores movilizados para pacificar el país", explicó.



Aclaró que el gobierno no puede garantizar que si alguien ha violado la Constitución y pedir a la justicia que no actúe, dijo a referirse al pedido de amnistía.



El ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, quien participó en el diálogo, dijo que las demandas fueron atendidas en un 70%.



El Gobierno reanudó el domingo el diálogo con las organizaciones sociales, en busca de pacificar el país, y para ese cometido formó comisiones, según informó el Ministerio de la Presidencia en un comunicado escrito.



"Este domingo se ha instalado la comisión de diálogo, que comenzará a resolver las demandas presentadas por los movimientos sociales. Vamos a informar constantemente sobre el avance de estas comisiones de trabajo", señala parte de la nota de esa cartera de Estado.