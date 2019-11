Albarracín llama a estar alerta para evitar que la lucha valiosa del último mes se revierta







24/11/2019 - 13:09:19

La Paz, (ABI).- El presidente del Consejo Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), Waldo Albarracín, llamó el domingo a la población a estar alerta para evitar que la "lucha valiosa" del último mes que dio un nuevo rumbo al país se revierta.



"La lucha valiosa no debemos permitir que se revierta, no nos impulsa el odio sino el espíritu de justica, no buscamos venganza, entonces por eso es fundamental que estemos alertas", dijo ante un grupo de vecinos reunidos en San Miguel de la zona Sur de La Paz.



Un día después de los comicios del 20 de octubre se inició en el país una movilización ciudadana y cívica que denunció un fraude electoral, que derivó en la renuncia del ahora expresidente Evo Morales y la convocatoria a nuevos comicios.



De acuerdo con Albarracín la gente que protagonizó actos terroristas, quema de viviendas y otros hechos de violencia aún no está detenida como tampoco los autores intelectuales de esos actos vandálicos.



Por ese motivo consideró que no es posible que a título de paz social se pretenda premiar el asalto y la quema de domicilios como el asesinato de gente.



Albarracín se refirió al proyecto de ley que presentó ayer el Movimiento Al Socialismo (MAS) que apuntaba a dar "impunidad" a Morales, Álvaro García Linera, exministros y asambleístas de ese instrumento político.



Sin embargo, ayer mismo el análisis de ese proyecto fue suspendido en el Legislativo y la presidenta Jeanine Áñez se adelantó en afirmar que no promulgaría una norma de esa naturaleza porque sería proteger a quienes han perseguido, sometido, engañado y burlado a los bolivianos.



"Se estaría sentando un precedente negativo histórico que va contra la vida", dijo el también rector de la UMSA y añadió que una vez demostrada la culpabilidad de las exautoridades se debe aplicar la sanción que establece el código penal.