El Guabirá de Copito Andrada busca entrar en zona de clasificación







24/11/2019 - 11:58:33

El País.- Este domingo a partir de las 15:00 en el estadio Gilberto Parada de la población de Montero (Santa Cruz), los equipos de Guabirá y The Strongest medirán fuerzas en el reinicio del Campeonato Clausura de la División Profesional, el cotejo corresponde a la décima séptima fecha.



Después de más de tres semanas de pausa, este domingo vuelve el fútbol profesional a los estadios, cada plantel con el compromiso de lograr objetivos importantes, desde clasificar a un torneo internacional (Sudamericana y Libertadores) o salvarse del descenso, esas finalidades permitirán que cada encuentro se juegue sin tregua, además la convocatoria también es de los directivos para que el hincha llene las tribunas ya que las arcas de los clubes también fueron afectadas.



Este campeonato fue frenado debido a los conflictos sociales que además persisten en algunas poblaciones de la ciudad de Cochabamba, los cuerpos técnicos de los 14 planteles se vieron obligados a reformular sus planes de trabajo, en el caso de Santa Cruz muchos pararon, los jugadores tuvieron que seguir sus entrenamientos en sus casas, en tanto que en el resto de los departamentos se vieron obligados a suspender sus entrenamientos por más de una ocasión.



Para cada jugador, será más que complicado volver a tomar el hilo de los cotejos, pero no menos cierto es que se trata de jugadores profesionales quienes también trabajan en la parte anímica. En el caso del elenco de Guabirá su entrenador, Víctor Hugo Andrada, explicó que el grupo está concentrado en el juego, pero también reconoció que durante los últimos días la incertidumbre estuvo a la orden del día.



“No paramos el trabajo, se realizó los entrenamientos como habíamos planificado, en este lado del país las cosas se están tranquilizando esperemos que esto sea en todo Bolivia, porque nosotros no estamos al margen de todos los problemas, somos parte de esto”, puntualizó el técnico quien añadió que, “es verdad que todos queremos jugar, pero bueno todos estábamos con la incertidumbre”.



En la vereda del frente el técnico Mauricio Soria, quien además no tiene contacto alguno con la prensa local, dejó ver que para el día domingo propondrá algunos cambios con relación a la última alineación que presentó en el cotejo contra Aurora con el que empató 2 a 2 en el estadio Hernando Siles (19 de octubre).



Una de las novedades en el plantel sería el ingreso de Moisés Calero, quien comandaría el ataque junto a Jair Reinoso. Las variantes se conocerán el mismo día del encuentro, pues el técnico suele guardar cartas para la hora del compromiso, lo que no sería un descubrimiento.



El árbitro Hostin Prado, de Cochabamba, controlará el compromiso y será colaborado por Juan Carlos Cardozo y Roger Orellana.