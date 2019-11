The Strongest ensayó la dupla Calero – Reina en ofensiva





24/11/2019 - 11:57:09

Diez.- El delantero cochabambino Moisés Calero, se anticipa como titular en The Strongest con miras al partido ante Guabirá, adelantado para el domingo 24 de noviembre en Montero (15:00). El jugador reemplazó al goleador Jair Reinoso y acompañó en la ofensiva al colombiano Harold Reina en el último ensayo de fútbol.



El técnico Mauricio Soria dijo que pondrá a dos delantero para visitar al montereño y no a tres como ensayó la pasada semana con Reina, Reinoso y el panameño Ricardo Clarke (los dos últimos que estuvieron como suplentes).



Calero, de 21 años, lleva tres goles en el Clausura y es una ficha clave en el equipo atigrado asistiendo pases para los goles de Reina y Reinoso durante los partidos del campeonato.



El técnico Mauricio Soria tiene listo el equipo para reanudar el torneo con el objetivo de ganar y esperar un traspié de los líderes Wilstermann (36) y Bolívar (33). El Tigre es tercero con 29 unidades.



En el esquema (4-4-2), el entrenador volvió a incluir a Wálter Veizaga en la línea de volantes junto a Diego Wayar, Raúl Castro y Ramiro Vaca.



Confirmados



El Tigre seguirá con la ausencia del lateral Saúl Torres, y en su lugar se mantendrá a Gabriel Valverde por la banda derecha. En la zaga Luis Demiquel tomará el puesto de Maximiliano Ortiz (lesión) para acompañar al brasileño Fernando Marteli.



En la banda izquierda Marvin Bejarano y José Sagredo disputan el puesto.