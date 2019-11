Presidente Añez promulga Ley para la realización de nuevos comicios en Bolivia







24/11/2019 - 11:34:55

La Paz.- La presidente Jeanine Añez promulgó a las 11:15 de este domingo la Ley de Régimen Excepcional y Transitorio para la realización de Elecciones Generales que establece los pasos legales para la conformación de un nuevo Tribunal Supremo Electoral y la convocatoria a elecciones.



La Ley deja sin efecto legal los comicios realizados el 20 de octubre y da lugar a un nuevo proceso para elegir a mandatarios fijando tiempos para la designación de autoridades del TSE y fecha de convocatoria elecciones.



La presidente Añez dijo que la nueva ley es la que quieren todos los bolivianos. "Es la ley por la cual los bolivianos hemos salido a la calles" y que ahora se concreta en este proceso para salir de la crisis".



Añez felicitó y agradeció a los asambleístas de todas las tendencias que hicieron posible este paso hacia un nuevo pacto social. "Nuestra democracia tiene que construir instituciones para que nunca más sean vulneradas", dijo la mandataria.



Destacó que esta ley no fue negociada por un grupo de políticos que protegen sus intereses, "sino que es el resultado de valientes bolivianos que hemos salido a las calles con pititas y coraje", enfatizó.



"Bolivanos, tengan la seguidad que este gobierno no ha de negociar su lucha. Tenemos el mandato de llevar adelante elecciones justas y transparentes y les garantizamos que vamos a lograrlo", puntualizó.



Pidió que la comunidad internacional sea garante de los pasos que vamos a tomar de inmediato.



Ley ley establece plazos para elegir un nuevo tribunal electoral el cual no será utilizado para fines oscuros y será integrado por los mejores hombres y mujeres del país que estén dispuestos a trabajar por la recuperación de los valores y de las instituciones democráticas. "Vamos a recuperar la democracia con democracia", dijo Añez



La presidente dijo sentirse muy orgullosa de esta ley para la que todos no han dudado en salir a las calles para acabar con 14 años de conculcación de nuestros derechos.