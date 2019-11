Quantum se expande y llega con auto eléctrico a mercado chileno







24/11/2019 - 10:50:26

Opinión.- Quantum se alista para exportar sus autos. Industrias Quantum Motors SA es la primera empresa que fabrica vehículos eléctricos en Bolivia y tiene su base de operaciones en la ciudad de Cochabamba.



José Carlos Márquez, gerente general de Quantum, informó ayer en Contacto OPINIÓN, el programa que se transmite los sábados por radio San Rafael, que extranjeros mostraron interés por los nuevos autos eléctricos en el país y que incluso algunos ya pagaron por las unidades que serán trasladadas hasta Chile, en primera instancia. “La legislación es compleja, pero sí vamos a exportar. Se hará la homologación”.



Añadió que también hay interesados en Ecuador, Argentina y Uruguay. Son autos que funcionan con baterías recargables y pueden enchufarse a cualquier tomacorriente. El auto llama la atención porque solo tiene tres asientos, además no se trata de un automóvil convencional porque su motor eléctrico no genera emisiones contaminante.



El lanzamiento del vehículo eléctrico fue el pasado 12 de septiembre y ya agotó las unidades de su primer lote de producción. Tiene las reservas por el segundo lote.



NOVEDAD



Los modelos E2 y E3 fueron presentados hace poco más de un mes. Márquez informó que se sumó el E3 con corona montañera que se caracteriza porque tiene una mejor reacción en las subidas. Esa versión fue pensada principalmente para las ciudades de La Paz y Potosí.



Acotó que los ciudadanos que hayan adquirido los modelos E2 o E3 y que por alguna razón cambiaron de domicilio y ahora van por sitios empinados, pueden solicitar el cambio de corona y que ese trabajo no demora más de mediodía.