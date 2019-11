Trabajadores de empresa china Railway alertan sobre repliegue de maquinaria







24/11/2019 - 10:47:18

Los Tiempos.- Los trabajadores de la empresa china Railway Constructions Corporation denunciaron que los mandos altos iniciaron el repliegue de toda su maquinaria en las obras carreteras que tienen en Beni. Esta situación genera temor de que los gerentes se vayan del país sin pagar beneficios a los miembros de la empresa.



Los empresarios chinos fueron denunciados en varias oportunidades por vulnerar los derechos de los trabajadores. Algunos de los reclamos eran por no tener descansos remunerados, malas condiciones en campamento y explotación del personal. Por este motivo, ahora emitieron un pronunciamiento con 11 puntos y lo enviarán al Ministerio de Trabajo.



Los puntos en demanda son: estabilidad laboral, seguro de salud, pago de subsidio, mejorar las condiciones en campamentos, devolución de alquileres de vivienda, alimentación, transporte para el personal, descanso remunerado, inamovilidad laboral para padres, ropa de trabajo y la restitución de personas que fueron despedidas de manera injustificada, según indica el petitorio.



Asimismo, los trabajadores demandan que el personal del Ministerio de Trabajo en Beni sea cambiado, pues no atendieron sus demandas cuando se solicitó. También piden la reincorporación de quien era vocero de los trabajadores, Marcos Guevara, cuyo despido habría sido por las denuncias de malas condiciones.



Finalmente, indicaron que no permitirán el retiro de ninguna maquinaria, en caso de que la empresa decida irse del país. Los equipos serán una garantía del pago de los beneficios sociales a los trabajadores, indica el pronunciamiento.



Dado el diálogo en La Paz por la crisis política en el país, el Ministro de Obras Públicas aún no pudo responder sobre esta situación.