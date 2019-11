Turbas destruyeron ocho centros policiales con la excusa de protestas







24/11/2019 - 10:08:48

Los Tiempos.- Cochabamba sufrió una serie de atentados a por lo menos ocho instalaciones policiales, entre ellas la Estación Policial Integral (EPI) del Sur, el Comando Policial de Sacaba, la EPI-5 Alalay en Villa Pagador y la estación policial del municipio de Punata; además, según el reporte de fuentes policiales, fueron embestidos el comando del municipio de Tarata y las estaciones de Villa Tunari, Shinahota y Bulo Bulo, en el trópico.



Infraestructura quemada, mobiliario destrozado, pérdida de documentación legal y el saqueo de equipamiento son los resultados de los ataques a las unidades policiales, en las dos últimas semanas de conflicto social.



Por su parte, la presidenta transitoria Jeanine Áñez informó que instruyó al ministro de Gobierno, Arturo Murillo, realizar una evaluación a todas las instituciones policiales que fueron destruidas por grupos vandálicos, para que éstas sean recuperadas y continúen con su servicio a la población.



La EPI del Sur, el Comando Policial de Sacaba y la EPI-5 en Villa Pagador fueron las instalaciones que mayores daños presentaron, además de pérdida de documentación legal y judicial.



Por ejemplo, la construcción de la EPI del Sur en Cochabamba demandó una inversión de más de 18 millones de bolivianos, patrimonio que fue afectado por los hechos vandálicos, al igual que las demás infraestructuras.



Tras los hechos vandálicos suscitados en Cochabamba, con la quema de dependencias policiales las estaciones de la EPI del Sur, Tarata y el trópico, se perdieron alrededor de mil documentos y archivos de las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) en sus diferentes dependencias, según reportes.



El atentado contra la EPI del Sur no sólo causó daños a los servicios policiales, sino también a las oficinas de la Defensoría de la Niñez, el Departamento de Personas con Discapacidad y Adulto Mayor que funcionaban en esos ambientes, informó la directora de Género y Generacional, Carolina Orías.



“No es un perjuicio para un partido político; es un perjuicio para la población. La zona se encuentra sin un módulo, sin servicios, y se perdieron computadoras y material de trabajo”, señaló Orías.



En el lugar se edificaron también oficinas para la Defensoría de la Niñez, los Servicios Legales Integrales (SLIM) y fue equipada con una cámara Gessel, que era una habitación especial donde las víctimas de violencia realizaban sus declaraciones una sola vez y sus testimonios podían ser remitidos a las instancias correspondientes. También existían ambientes para el personal del Servicio General de Identificación Personal (Segip), entre otros.



El último caso se reportó en el valle alto, donde una turba de presuntos comunarios tomaron y quemaron el pasado martes en la madrugada la estación policial de Rumi Rumi, en el municipio de Punata.



El Comando regional de la Policía del Valle Alto de Cochabamba informó que la estación policial no tiene un muro perimetral y se solicitó al municipio que se lo construya, pero esto no se consolidó, según el reporte de Radio Fides.



CRONOLOGÌA



El 11 de noviembre:



A las 17:00, la Estación Policial Integral (EPI) del Sur quedó destruida luego de que una turba de jóvenes llegara al lugar y prendiera fuego a los diferentes ambientes y los vehículos de la entidad verde olivo, causando grandes pérdidas.



COMANDO



policial de Sacaba



A las 20:30 del mismo día, manifestantes procedieron a quemar el Comando Policial de Sacaba, a 10 kilómetros de la ciudad.





Radiopatrullas 110



Así también, el 11 de noviembre se advirtió con dañar la estación de Radio Patrullas 110, en la zona norte; sin embargo, no se reportaron disturbios.





Unidades



policiales del trópico



Las unidades de Villa Tunari, Shinahota y Bulo Bulo fueron replegadas luego de que se registraran saqueos.





17 de noviembre



Un grupo de personas se dirigió a la Estación Policial Integral (EPI) en la zona de Alalay, donde prendieron fuego a la infraestructura.





19 de noviembre



Una turba de presuntos comunarios tomaron y quemaron en la madrugada la estación policial de Rumi Rumi en Punata.