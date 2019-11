El Sedes Tarija institucionalizará 600 ítems que dependían del Estado







24/11/2019 - 10:06:55

El País.- Son más de 600 los ítems que se asignaron por el Ministerio de Salud sin seguir el conducto regular en Tarija. Con el actual cambio de Gobierno éstos pasarán al Servicio Departamental de Salud (Sedes) para su institucionalización, como lo establece la Ley 3131 y el Decreto Supremo 28909.



El director del Sedes, Paúl Castellanos, explicó que el gobernador de Tarija Adrián Oliva sostuvo una primera reunión con el ministro de Salud Aníbal Cruz, quien se comprometió a devolverle la institucionalidad al ente rector departamental.



El galeno explica que la idea es tener una sola cabeza de sector, que no haya instancias paralelas y se maneje una sola línea de salud, de manera que mejore la atención para la población.



“Lo que comunicó el Ministro es que se respetará la rectoría departamental y se volverá a los procesos de institucionalización. Sucede que se dieron muchos ítems directo a los municipios sin que pasen por el Sedes como lo establecen las normativas. Ahora éstos se abrirán a concursos de méritos y exámenes de competencia, para que los mejores profesionales ocupen los cargos de los establecimientos de salud”.



Empero, no solo se trata de ítems, por lo que los programas como: Mi Salud, Safci y Bono Juan Azurduy, también serán absorbidos por el Sedes, de manera que haya una sola directriz para la atención a la población.



El ejecutivo del Sindicato Médico y Ramas Afines (SIMRA) del Hospital Regional San Juan de Dios (HRSJD), Ebert Salazar, sostuvo que su sector siempre pidió la institucionalización en cumplimiento a la Ley 3131. Dice que los anteriores ministros no tenían la vocación en salud, pues –según afirma- solo se ocupaban de hacer política, además de traer profesionales de otros países como Cuba, dejando sin espacio laboral a los galenos de Bolivia.



El dirigente médico explica que el actual Ministro tiene otra visión, porque no solo fue presidente del Colegio Médico de Bolivia, sino también de la Confederación Latinoamericana y el Caribe. Es por eso que confía en que las acciones estarán enfocadas en cumplir las leyes, no como lo hacía el anterior Gobierno cuando asignaba de manera arbitraria los ítems a los alcaldes afines al Movimiento Al Socialismo (MAS).



“Lo que se hará es lo que siempre se tuvo que practicar. En los exámenes de competencia no solo participa el Sedes, sino las instituciones colegiadas del área a la que se convocan. Es una forma más transparente donde los mejores profesionales se quedan con el ítem-comentó el galeno- La institucionalización da estabilidad laboral y permite acceder a categorías para mejorar sus ingresos”, explicó.



El ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores de Salud Pública de Tarija (FSTSP), Omar Velásquez, comparte las afirmaciones de Salazar, a tiempo de mencionar que en su sector rige el Decreto Supremo 28909, el cual establece los reglamentos para el reclutamiento de trabajadores y promociones. Es así que también exigirán que se cumpla la normativa.



“Lo que en el fondo se busca es la estabilidad laboral de los trabajadores. Siempre nuestro sector quiso que se haga la institucionalización, pero lamentablemente en los últimos años se asignaron los ítems de manera discrecional, el tema político ha primado mucho-sostuvo el dirigente- Antes los ítems llegaban mediante el ente rector, que es el Sedes”, dijo.



La deuda histórica de ítems en Tarija



El director del Sedes, Paúl Castellanos, dijo que el déficit histórico con Tarija, debido al abandono que hubo por parte del Gobierno saliente, es de 3.020 ítems, los cuáles deben ser asignados de manera paulatina, porque en ese número están incorporados los profesionales para el funcionamiento del Hospital Materno infantil, el Oncológico y los nosocomios de segundo nivel.