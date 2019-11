Las seis medidas del inicio del Gobierno transitorio de Áñez







24/11/2019 - 09:58:59

Opinión.- Además de encaminar un nuevo proceso electoral en Bolivia, el Gobierno de la presidenta de transición Jeanine Áñez Chávez asumió otras medidas como la presentación de denuncias, las acciones policiales y militares, la ruptura de relaciones exteriores, la apertura para el retorno de perseguidos políticos, presencia internacional y la exposición de algunos símbolos.



Los analistas políticos Fernando García y Yerko Ilijic se refieren a algunos de estos temas. Sin embargo, aclaran que la principal misión de este Gobierno es llevar adelante los comicios y pacificar el país.



A continuación se explican las seis medidas que destacan de Áñez y el Gobierno que asume de manera constitucional y transitoria en el país, luego de la renuncia al cargo de Presidente que Evo Morales Ayma presentó el 10 de noviembre.



1 DENUNCIAS Y DETENCIONES



El Gobierno de transición presentó denuncias contra el expresidente Evo Morales y otras personas.



El 19 de noviembre, la Fiscalía admitió cargos contra Morales por sedición, terrorismo y alzamiento armado. Según el abogado Omar Durán, Morales a través de redes sociales y en entrevistas con medios de comunicación internacionales en México, habría instigado a la sedición, terrorismo, al odio y otros delitos que derivaron en enfrentamientos entre bolivianos. Al día siguiente, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, denunció exponiendo un video, que el expresidente llama a las organizaciones sociales a seguir bloqueando hasta que Áñez renuncie para que él vuelva a Bolivia. El expresidente tuvo un contacto telefónico con el dirigente Faustino Yucra, a quien ordena cercar las ciudades. “Hermano, que no entre comida a las ciudades. Vamos a bloquear, (vamos hacer) un cerco”, se escucha.



Por otro lado, la pasada semana, el ministro Murillo también presentó a venezolanos detenidos en Beni por actos de sedición. Eran nueve personas que portaban credenciales del Partido Socialista Unido de Venezuela, del extinto Hugo Chávez y de Nicolás Maduro, así como una insignia de la Policía Bolivariana. Interpol indicó que entre sus pertenencias se halló un chip en el que habían fotos de ellos con armas letales.



También se registran detenciones a dirigentes masistas y hay autoridades que son buscadas.



2 LOS POLICÍAS Y MILITARES



La Policía y las Fuerzas Armadas (FFAA) coordinan trabajo para mantener el orden. Sin embargo, en medio de los enfrentamientos, en desbloqueos e intentos de personas movilizadas de ingresar hacia los centros urbanos, se registraron incluso muertos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el uso “desproporcional” de las fuerzas policiales y militares. Las autopsias revelaron que murieron como víctimas de armas de fuego, sin embargo no se trata de armamento que utilicen los militares. Los proyectiles entraron y salieron de los cuerpos de las víctimas.



El 18 de noviembre, el Gobierno transitorio de Áñez aprobó el Decreto Supremo (DS) 2082, que establece la transferencia de 34.7 millones de bolivianos para equipamiento para las Fuerzas Armadas.



Por otro lado, el Gobierno también aprobó el Decreto Supremo 4078, que autoriza a las Fuerzas Armadas realizar operaciones que buscan el restablecimiento y el orden público. La norma exime a los militares de cualquier responsabilidad penal. “El personal de las Fuerzas Armadas, que participe en los operativos para el restablecimiento del orden y estabilidad pública, estará exento de responsabilidad penal cuando en cumplimiento de sus funciones constitucionales, actúen en legítima defensa o Estado de necesidad (...)”, dice el artículo 3.



3 ROMPE RELACIONES EXTERIORES



Para el analista García existen decisiones que son más bien propias de un Gobierno que tiene un mandato por un periodo más largo, como el tema de las políticas exteriores.



“Yo creo que básicamente lo que no debería hacer es dar esas señales. Siento que en gran parte ha hecho eso”.



Se refiere a la ruptura de relaciones exteriores con países como Venezuela y Cuba. A mediados de noviembre, el Gobierno rompió relaciones con Nicolás maduro de Venezuela y también retiró a Bolivia de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA).



La ministra de relaciones Exteriores, Karen Longaric, pidió a los funcionarios de la embajada venezolana abandonar el país “por haberse inmiscuido en temas internos de Bolivia”.



Por su lado, el Gobierno cubano confirmó la salida inmediata, por seguridad, de su personal destinado en Bolivia,



Entre los diplomáticos, solo se quedaron en sus cargos los embajadores destinados a Perú y el Vaticano.



4 PERSEGUIDOS POLÍTICOS



El analista García también cuestiona la apertura para el retorno de perseguidos políticos que están fuera de Bolivia.



Un grupo de exiliados políticos y cívicos, durante el Gobierno de Evo Morales, retornó el de 14 de noviembre desde Brasil, en medio de un gran recibimiento de familiares y amigos. Llegaron al departamento de Pando y realzaron. Además. según Página Siete, otros anunciaron su retorno al país. Entre ellos están los refugiados por el caso Porvenir y los opositores de Morales como Branko Marinkovic, Guido Áñez, Manfred Reyes Villa y Mario Cossío.



En el primer caso, al menos 20 pandinos que se fueron a Brasil, desde los hechos violentos en Porvenir, Pando, en 2008, retornaron desde Epitaciolandia y Brasilea, ciudades fronterizas.



Áñez aseguró que los exiliados tienen garantizados sus derechos.



“Los únicos bolivianos que tienen que hacer maletas son nuestros hermanos en el exilio, los que no tenían derechos hasta el día de hoy. No permitiré que eso se repita con ningún boliviano”.



La senadora de Unidad Demócrata (UD) Eva Gonzales dijo que la cantidad de los exiliados, que son familias enteras, alcanza aproximadamente a 100 personas y agregó que es necesaria la creación de normas para que los exiliados puedan retornar en “el marco de la legalidad y sin contratiempos”.



Luego de la renuncia de Morales, Branko Marinkovic, expresidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, indicó que regresará en “los próximos días”.



Guido Áñez, que era ministro de Agricultura en 2003 y que radica en Miami (Florida, Estados Unidos) hace 10 años, también anunció su retorno.



El exprefecto de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, manifestó la importancia de garantizar derechos de los exiliados. Aseveró que todos los que están en el exilio tendrán la oportunidad de retornar a Bolivia, “porque todos los que hicieron frente a este Gobierno están lejos, porque tenía copado los poderes del Estado”.



Del mismo modo se expresó Mario Cossío, exgobernador de Tarija, quien tiene asilo político en Paraguay y que hace nueve años no visita Bolivia.



5 PRESENCIA INTERNACIONAL



Morales tiene vigencia a nivel internacional por la especie de tour que tiene en los medios de comunicación del exterior. Y Áñez también concede entrevistas a medios de comunicación de otros países.



Para el analista Ilijic, “la maquinaria de producción de ideología externa es muy fuerte”.



Enfatiza que Morales sigue “un ciclo de farsa” para que se diga que hubo un golpe de Estado “entre los ciudadanos y una alianza militar” y que el mundo vea a los ciudadanos bolivianos, quienes participaron de las movilizaciones “en contra el fraude”, como “racistas y fascistas”.



Menciona como otro punto que Morales expone: “No pudo gobernar porque había una movilización urbana fascista racista muy fuerte en contra de él, y eso obviamente es una gran mentira (…), que le permite el continuar viviendo la idea de que él puede volver al país unificar pacificar y llevarnos básicamente la transición cuando eso es imposible. En este momento el mayor problema en el MAS es Evo Morales”.



Ilijic argumenta así que la presienta Áñez deba dar entrevistas para “demostrar que no es una fascista, que no es una ultraconservadora y que su Gobierno es de transición y no político ideológico”.



6 LOS SÍMBOLOS



Luego de que en el motín policial, antes de la renuncia de Morales, hubo quema de wiphalas, las acciones fueron el argumento de los sectores que denuncian racismo y discriminación. Cuando Áñez asumió el mandato transitorio incluyó entre los símbolos expuestos la tricolor boliviana, la whipala y la flor en patujú en fondo de bandera blanca, como expresiones de inclusión.



No fue lo único. uno de los principales elementos, desde antes de su ingreso fue el retorno de la biblia al Palacio e Gobierno.