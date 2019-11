Torneo Clausura se reanuda hoy con dos encuentros en Santa Cruz







24/11/2019 - 08:43:05

El Diario.- Esta tarde se reanudará el Torneo Clausura, cuando desde las 15.00, en el estadio Gilberto Parada de Montero, Guabirá recibirá la visita de The Strongest. Por la noche, Blooming y Royal Pari, desde las 19.30 se medirán en el estadio Ramòn Aguilera Costas.



De esta manera, el Torneo Clausura volverá a hacerse presente en los escenarios de todo el país, con estos dos encuentros adelantados de la 17 fecha. Es el corolario a duras negociaciones de la Federación Boliviana de Fútbol con los personeros de FABOL, que reclamaron el pago de sueldos atrasados de los jugadores de Sport Boys.



El viernes, el Presidente de la FBF, César Salinas, anunció un acuerdo con FABOL, por el cual la empresa televisora que ostenta los derechos de las transmisiones de los diversos partidos, entregará un monto de dinero hasta la próxima semana, el mismo que cubrirà al menos dos planillas de los jugadores de Sport Boys. Además, la FBF mediante las autoridades gubernamentales, dieron las garantìas necesarias a los personeros de FABOL, a fin de poder disputarse los encuentros en los diversos escenarios del país.



Tras 16 partidos jugados, Wilstermann es el actual puntero del torneo con 36 unidades, Bolívar es segundo con 33 unidades, The Strongest ocupa el tercer lugar con 29 unidades.



EN MONTERO



A partir de las 15.00, Guabirá y The Strongest se mediràn en atractivo lance donde ambos iràn por las tres unidades. Los montereños estàn de mitad de la tabla para abajo con 15 unidades, mientras los atigrados son terceros con 29 puntos. El entrenador de los montereños, Víctor Hugo Andrada dijo que el plantel intentará hacer respetar su localía, no obstante se presentaron problemas para los entrenamientos correspondientes.



Si no hay cambios de último momento, los montereños saldrán al campo de juego con : Luis Cárdenas; Jimmy Plata, Jefferson Ibáñez, Emir Faccioli, Dico Roca, David Acosta, Gualberto Mojica, Luis Hurtado, Diego Hoyos, Juan Carlos Montenegro y Carlos Ribera.



Por su parte, los atigrados, al final de la tarde de ayer se trasladaron a Santa Cruz, de ahí al hotel Terramía donde esperan el inicio del encuentro ante Guabirá. Los atigrados, jugaràn hoy con Daniel Vaca; Gabriel Valverde, Fernando Marteli, Luis Demiquel, Marvin Bejarano; Diego Wayar, Raúl Castro, Walter Veizaga y Jhasmani Campos; Moisés Calero y Jair Reinoso.



EN SANTA CRUZ



Blooming y Destroyers se verán las caras desde las 19.30. Los celestes son quintos con 25, mientras Destroyers tiene 13.



La Academia debe ganar para seguir luchando por un cupo a la Libertadores, mientras el Inmobiliario busca un premio internacional, en el duelo que se jugará hoy (19:30) en el estadio Tahuichi.