Venezuela: Guaidó convoca a nuevas manifestaciones para el lunes 25







23/11/2019 - 23:44:34

TalCual.- El presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, reconocido por 54 países como mandatario encargado del país, convocó a una nueva serie de manifestaciones en todo el país para el lunes 25 de noviembre al mediodía.



El mandatario venezolano señaló que la protesta simultánea será en las principales vías del país, en todos los municipios de Venezuela, y busca mantener la protesta sostenida, para que lo pidió a cada sector organizarse para "vencer la falsa normalidad que quiere imponer la dictadura ante la exigencia de un pueblo que quiere agua, gas, electricidad".



Señaló que "juntos decidimos tomar el camino de la protesta y todas las luchas para lograr la solución de nuestros problema", al tiempo que explicó que la protesta sostenida es "todos los días, hasta que sea imparable y lograr la libertad".



"La dictadura siempre nos va a intentar confundir (...) Hoy la pregunta es hasta cuándo, es decir que tenemos con qué, que hemos construido y ejercido esa mayoría, que nos respalda el mundo. Sí depende de nosotros, no vamos a ser presa del miedo, vamos a ser presa de la esperanza de reunir de nuevo a la familia", dijo Guaidó desde Fundación Mendoza, al sur de Valencia.



Hagamos lo que sea necesario, hay que mantenerse en las calles con las enfermeras, los maestros, los estudiantes, los gremios, reiteró el parlamentario. "La lucha es una, el mejor contrato colectivo es Venezuela, la mejor universidad es un país libre, autónomo. Venezuela, no vamos a tener salarios dignos que alcancen hasta que tengamos una economía prospera".



Desmintió nuevamente que sus llamados a protestar sean una lucha por el poder, "ellos (administración de Nicolás Maduro) ya lo perdieron, le entregaron el país a sus acreedores, la guerrila, el paramilitarismo. Esto no es una pugna por el poder, es una lucha para poder vivir con dignidad".



Explicó que los estudiantes, sindicatos, gremios, activistas y militantes realizarán recorridos y asambleas con el objetivo de organizar a los vecinos para esa concentración. También se refirió a la manifestación del pasado 16 de noviembre, y dijo que "toda Venezuela salió a las calles, mientras la dictadura se mantuvo escondida".



"A plomo"



Sobre una nueva masacre en una zona minera al sur del estado Bolívar, el mandatario encargado dijo que han denunciado de forma reiterada "el desplazamiento de nuestros pueblos indígenas producto de la explotación ilegal de oro, la dictadura de Maduro entregó territorio al ELN, a las disidencias de las FARC para financiar actividades guerrilleras".



Durante un encuentro con dirigentes sindicales de Acción Democrática y el resto del país, Guaidó exigió a la Fuerza Armada que ejerza soberanía y defienda el territorio venezolano de los grupos armados, paramilitares y guerrilleros que desean hacerse con el control de las minas del sur del país.



"Si hay que repeler al ELN a plomo, pues que sea a plomo. ¿O es que vamos a permitir que el ELN que además de que se robe nuestro oro, ahora masacre a nuestros indígenas? Defendamos a la Constitución", se preguntó el mandatario encargado.