Por qué los bomberos tienen que afeitarse todos los días







23/11/2019 - 23:29:47

¿Alguna vez te has preguntado por qué los médicos usan batas blancas? ¿Y por qué es tan complicado encontrar a un bombero sin barba (aunque sí con bigote)? Por supuesto, ambas preguntas tienen una respuesta que deja pocas dudas.



¿bomberos sin barba? Así es, aunque es cierto que existen departamentos donde la norma y las reglas son más laxas. La explicación es muy sencilla. Cuando un bombero acude a un incendio usan un tipo de máscara de aire SCBA (Self Contained Breathing Apparatus) conectada al oxígeno que llevan a la espalda.



Se supone que los SCBA proporcionarán, teóricamente, entre 20-30 minutos de aire, pero debido a que los bomberos dentro de una estructura incendiada generalmente están trabajando duro, pueden usar ese aire en cuestión de 10 minutos (a veces menos).



Y aquí viene el problema de la barba, la cuál, a más poblada, más posibilidades de que no cierre perfectamente la máscara y por tanto no haga el efecto deseado. Para un bombero, un crecimiento normal de la barba en sus días libres no suele ser suficiente para tener que preocuparse.



La mayoría de los departamentos tienen un horario de 24 horas de 1 día y 2 días de descanso, y siempre que la cantidad que crezca no cause un problema a la hora de cerrar las máscaras, no pasa nada. Pero como a todos no les crece igual ni con la misma rapidez, se acabó adoptando la regla en la mayoría de departamentos.



En cuanto a los médicos y su bata blanca, la selección ocurre por dos razones. En primer lugar, porque el blanco es el color más claro a la hora de saber si está limpio o no. Y en segundo, porque según la colorimetría (la ciencia que estudia la medida de los colores y desarrolla métodos para la cuantificación de la percepción de estos) el blanco genera energía, además de inspirar confianza y seguridad.