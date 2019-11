Un argentino y un chileno movieron los hilos para dar asilo a los hijos de Evo Morales a pedido de Alberto Fernández







23/11/2019 - 23:23:07

Argentina.- A pedido expreso del presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, el argentino Jorge Argüello y el dirigente de la izquierda de Chile Marco Enríquez-Ominami tuvieron la misión de sacar de Bolivia a los hijos de Evo Morales.



Desde hace una semana y en estricta reserva, Alberto Fernández habiltó a dos de sus hombres de confianza en el plano internacional para realizar una misión delicada: traer a la Argentina a Evaliz Morales Alvarado y Alvaro Morales Peredo, los dos hijos del saliente presidente de Bolivia Evo Morales, según el portal Infobae.



“Fue un pedido expreso de Evo a Alberto que no se dudó en cumplir”, dijo a Infobae un allegado al presidente electo. Así, Alberto Fernández puso a trabajar desde el lunes pasado en este operativo a Jorge Argüello y al dirigente de la izquierda de Chile Marco Enríquez-Ominami en la misión de sacar de Bolivia a los hijos de Evo Morales.



La Cancillería argentina también ayudó y Jorge Faurie se comunicó con Arguello para habilitar el asilo de los hijos del ex presidente de Bolivia. Fue un trabajo en conjunto que partió de la decisión de Alberto Fernández de cumplir con un deseo de Evo Morales de proteger a sus hijos.



Según pudo reconstruir Infobae, la decisión de venir a la Argentina y no ir a México fue exclusiva de los hijos de Evo Morales. Se definió “por cercanía y para dar mayor celeridad al tema”, dijo un allegado a Ominami.



Anteayer, la hija del ex presidente de Bolivia ya había cancelado una solicitud de asilo en México y esto lo informó la canciller del gobierno interino, Karen Longaric, que buscó despejar sospechas de cualquier acción contra la joven.



“Ella renunció al asilo, esa es una decisión muy soberana y muy propia de ella. El gobierno de Bolivia no está ejerciendo persecución sobre ningún político (…) no hay mandamiento de apremio en su contra”, indicó Longaric.



¿Implicará la llegada de Alvaro y Evaliz que Evo Morales también llegue después a la Argentina? Por ahora todos los allegados a Fernández rechazan esta idea.



Argüello y Ominami estuvieron en los últimos tres días enfrascados en arduas negociaciones secretas y no querían que el tema se ventilara por cuestiones de “seguridad y resguardo”, dijeron en las oficinas de Fernández de Puerto Madero.



Hubo momentos de tensión porque los trámites se demoraban pero también de humor. Por ejemplo, los dos hijos de Morales tienen 25 años y cuando hablaron por teléfono la primera vez con Argüello, este les preguntó si eran mellizos y la respuesta ruborizó al ex embajador de Cristina Kirchner: “Somos de distintas madres”, le dijeron.



La anécdota quedó en el recordatorio de todo este periplo que culminará esta tarde cuando los dos hijos de Morales arriben a Ezeiza.