Flamengo campeón de la Copa Libertadores 2019

Perú.- Con dos goles conquistados en los últimos cinco minutos del partido por el artillero Gabriel Barbosa ‘Gabigol’, el Flamengo conquistó este sábado su segundo título de la Copa Libertadores en la primera final a partido único del torneo, disputada en el estadio Monumental de Lima.



Las anotaciones, a los 89 y 92 minutos de juego, dieron vuelta a un encuentro que River había dominado a voluntad y terminó perdiendo tanto por la implacable aparición de ‘Gabigol’ como por errores defensivos que derrumbaron la celebración anticipada del bicampeonato y el quinto título de su palmarés.



Flamengo sació, de esa manera, su hambre de gloria internacional al lograr su segundo título de la Copa Libertadores luego de 38 años de sequía, tras el conquistado en 1981.



Lo hizo impulsado por Jorge Jesús, el técnico portugués ex del Benfica y Sporting, que consolidó de esa manera la vuelta del equipo brasileño a la primera línea del fútbol sudamericano para felicidad de los miles de fanáticos que llegaron hasta Lima.



Sin embargo, fue River el que se puso adelante en el marcador con una anotación temprana, conseguida a los 14 minutos por el goleador colombiano Rafael Santos Borré, que envió un latigazo desde el punto de penalti tras un centro de Ignacio Fernández que no pudo ser despejado a tiempo hasta por cinco defensas brasileños.



Con los dientes apretados y la presión al máximo de una final, durante los diez primeros minutos se vio un partido de pocas luces, con muchas infracciones y cortes de juego que anularon cualquier intento ofensivo.



Todo cambió cuando River llegó a fondo y abrió la cuenta, tras lo cual se asentó en el campo de juego, dominó las acciones y contó con varias opciones de peligro que no resolvió por imprecisiones en el último pase, ante un rival que lucía sumamente desconcertado.



El equipo de la franja bien pudo aumentar la cuenta a los 36 cuando Palacios envió un balonazo potente desde fuera del área que salió desviado por muy poco.Ya en la segunda mitad se mantuvo la tónica del juego, con un River bien asentado en el terreno y una defensa concentrada al máximo, en la que se lucieron Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pínola y Milton Casco.



Sin embargo, con el transcurrir de los minutos y el desgaste físico, Flamengo arreció en la presión guiado por el ingresado Diego, que le cambió la cara ofensiva al ‘Mengão’.



A los 56, tuvo su primer opción clara, cuando un balón suelto disparado por ‘Gabigol’ dio en el brazo de un defensa argentino, que no fue considerado penalti por el VAR, y luego fue bloqueado por el portero Franco Armani.



Todo cambió, sin embargo, cuando se jugaban 89 minutos y Barbosa estuvo en el lugar preciso para añadir a voluntad frente a la portería de Armani tras una asistencia de Giorgian de Arrascaeta.



El mazazo de esta anotación desequilibró totalmente a River, que quedó sin reacción cuando, a los 92, nuevamente apareció ‘Gabigol’ con un remate desde el centro de la portería para voltear el resultado y hacer delirar a los miles de hinchas del Flamengo que llegaron al Monumental de Lima.



En medio del desconcierto de River y con las revoluciones a tope, en el minuto siguiente el árbitro chileno Roberto Tobar expulsó a Exequiel Palacios por patear a un rival en el suelo y, de inmediato, a ‘Gabigol’, por discutir con el banco del River Plate.



Los dos gigantes de Sudamérica disputaron el máximo cetro continental en el estadio Monumental, del Universitario de Deportes, que fue una fiesta y lució esplendoroso, a pesar de que fue escogido de emergencia como escenario hace apenas tres semanas para sustituir de emergencia al Nacional de Santiago de Chile.