Nueve uniformados retenidos y más de 15 heridos en ataque violento a soldados y policías que escoltaban camiones con basura







23/11/2019 - 14:50:26

Cochabamba, (ABI).- Al menos nueve uniformados retenidos, más de 15 heridos y varios vehículos destrozados es el saldo preliminar de un operativo combinado entre policías y militares que se desplegó para el ingreso de la basura al botadero de K"ara K"ara en la ciudad de Cochabamba, informó el sábado el secretario general de la Alcaldía local, Mario Olguín.



"Hay muchos vehículos dañados, personal también dañado y hay retenidos nueve militares que están en este momento en la zona de K"ara K"ara", dijo a los periodistas.



Vecinos del sector bloquearon el acceso al botadero hace seis días, para exigir el cumplimiento de un convenio de 22 puntos suscritos con la Alcaldía de Cochabamba.



Según Olguín, el operativo de esta jornada permitió el ingreso de 12 carros basureros, pero luego el contingente militar y policial fue rodeado por los vecinos del lugar que los atacaron con piedras y evitaron que otros 60 motorizados se liberen de carga que contienen hace casi una semana.



Dijo que los uniformados retenidos tienen policontusiones y heridas cortantes, y son atendidos en un centro de salud, pero se busca la manera de evacuarlos.



"El alcalde de Cochabamba suplente, Iván Tellería, se encuentra en el centro de salud. No está retenido. Sin embargo, hay personas que evitan que pueda salir, pero vamos a ver cómo se desenvuelve la situación por el momento", manifestó.



La autoridad indicó que un diálogo que estaba en curso para atender el pliego de los vecinos "se ha roto" porque sus pretensiones son "absolutamente descabelladas" y no tienen relación con el ámbito municipal.



"Estamos ahora instalando las acciones legales contra personas y dirigentes, porque personal nuestro y vehículos han sufrido daños y no podemos permitir que esta situación prevalezca más considerando el grave daño que existe a la población por la basura que está acumulándose en la ciudad de Cochabamba", concluyó.