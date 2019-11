FBF y Fabol llegan a un acuerdo y ratifican el reinicio del Clausura







23/11/2019 - 10:59:32

El Deber.- Ahora sí, confirmado. El torneo Clausura se reiniciará el domingo 24 de noviembre con la fecha 17, que se completará hasta el jueves. La Federación Boliviana de Fútbol y Fabol consiguieron cerrar un acuerdo brindando todas las garantías exigidas por el gremio de los jugadores. Sport Boys recibirá un dinero por parte de la empresa que tiene los derechos de televisación y San José también contará con un ingreso seguro para cubrir parte de los sueldos adeudados con el primer plantel.



Sport Tv Rights entregará $us 150.000 al plantel de Sport Boys, que cubriría alrededor de dos planillas de sueldos, mientras que en el caso de San José, el titular de la FBF informó que el club santo tiene ingresos pendientes que también deberán ser para cubrir las deudas con los jugadores.



“De una manera excepcional hemos conseguido generarle un ingreso a través de la empresa que tiene los derechos de televisación, que abonará un dinero para los jugadores de Sport Boys. Es desembolso se hará el próximo viernes”, fueron las primeras palabras del César Salinas, luego de terminada la reunión con Fabol que duró más de tres horas en Santa Cruz de la Sierra.



El plantel de Sport Boys, que se quedó sin presidente (Carlos Romero está ausente) no cobra sueldos hace más cinco meses, mientras que el de San José ya son cuatro meses que tampoco perciben sus salarios. En ese sentido, los capitanes de los 14 clubes de la División Profesional decidieron no jugar si no les daban solución a sus colegas.



Salinas afirmó que esta situación es excepcional. “Quiero aclarar, y eso también va para los dirigentes y presidentes de clubes, que la Federación no va erogar ni un dólar porque sencillamente no tiene la partida ni respaldo legal para hacer un desembolso para un caso particular, como es el caso de Sport Boys”, sostuvo.



Además, el presidente apuntó que “cada institución sabe cómo se maneja administrativamente y la FBF no puede hacerse cargo bajo ningún concepto de un mal manejo, solamente (el caso de Sport Boys) es por un tema de solidaridad y excepcionalmente que se hace este convenio”.