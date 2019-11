Dos partidos abren el reinicio del fútbol







23/11/2019 - 10:55:50

El Día.- El balón volverá a rodar en el fútbol boliviano. La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) oficializó el reinicio del torneo Clausura para el próximo miercoles 27 de noviembre con la fecha 17, sin embargo, algunos equipos consensuaron adelantar esta jornada y la jugarán el domingo 24.



Partidos para el fin de semana. Guabirá recibirá a The Strongest este domingo en el estadio Gilberto Parada, de Montero, a las 15:00.



El conjunto dirigido por "Copito" Andrada no pierde la esperanza de alcanzar un cupo a la Sudamericana, tiene 46 puntos en la tabla general, a nueve de Always Ready (55 pts).



Mientras que en el estadio Ramón "Tahuichi" Aguilera Blooming será local de Royal Pari a las 19:30. La academia cruceña lucha por llegar al puesto de clasificación de la Libertadores 2020.