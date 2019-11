Vecinos exigen que Always juegue en El Alto





23/11/2019 - 10:50:38

Correo del Sur.- Vecinos exigieron que Always Ready juegue en Villa Ingenio. después de que se abriera la posibilidad para que el equipo “millonario” oficie de local en el Hernando Siles.



La Junta de Vecinos de Villa Ingenio se pronunció ayer y exigió a la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) autorice que el club Always Ready, representante de El Alto en la División Profesional, juegue como local en el estadio Municipal de esa zona; de no ser atendida esa demanda, advirtió que no permitirá que los encuentros programados en el estadio Hernando Siles se desarrollen con normalidad.



La posición de los vecinos surge después de algunos trascendidos que dieron cuenta que ante los conflictos sociales que afligen a El Alto el equipo “millonario” podría oficiar de local en La Paz. “No vamos a permitir que el Always Ready juegue en otro estadio que no sea el de Villa Ingenio, no permitiremos que se juegue ningún partido en el estadio Hernando Siles”, advirtió un dirigente alteño en conferencia de prensa.



Los pobladores de Villa Ingenio se comprometieron a garantizar que los cotejos se desarrollarán sin percances en el escenario de ese sector de la urbe.