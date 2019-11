Always-Wilster será este domingo en La Paz







23/11/2019 - 10:47:10

Opinión.- El presidente de Wilstermann, Gróver Vargas, informó ayer que llegó a un acuerdo con su par de Always Ready, Fernando Costa, para que el Imperio Escarlata visite mañana (15:00) al Millonario alteño en el estadio Hernando Siles de La Paz, por la fecha 17 del Clausura.



“Hay consenso entre los dos clubes. Solo nosotros podíamos ‘anular’ este acuerdo y públicamente decimos que sí. Aceptamos jugar el domingo (mañana) ante Ready en La Paz. Ellos son el club local y tendrán que dar todas las garantías de seguridad para la realización del partido”.



El titular aviador resaltó la importancia de esta “gestión positiva” para evitar que The Strongest “cuente con ventaja deportiva”, puesto que el Gualdinegro visitará a Guabirá mañana (15:00) en Montero.



“El escenario no era conveniente ni para nosotros, ni para Always. Recordemos que el domingo 1 de diciembre es Día del Peatón en Cocha y Ready iba a tener menos descanso para jugar con Bolívar”.



Renán Quiroga, vicepresidente del Rojo, acotó que el club exigirá todas las garantías de seguridad para “preparar la logística” de cara al compromiso.