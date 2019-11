Productores venden sin intermediarios y aún hay largas filas por la carne de res







23/11/2019 - 10:32:38

Página Siete.- Miles de personas realizaron ayer largas filas para comprar carne de res en 113 puntos de venta y 83 mercados de la ciudad de La Paz. Ante la escasez, este producto llegó gracias a los puentes aéreos del Gobierno e iniciativas privadas de los carniceros. Los primeros vendieron el kilo de la carne de res a 50 bolivianos. Los segundos cobraron por un kilo de la proteína hasta 80 bolivianos.



Ante los conflictos sociales que cercaron La Paz, en los últimos días varios productores se dieron modos para vender frutas y verduras sin intermediarios. Muchos se instalaron en esquinas y calles de la urbe paceña para ofrecer los alimentos.



Además, en las últimas 24 horas, los productores también llevaron verduras a mercados. Pese al abastecimiento persisten los precios altos.



Los primeros 14.000 kilos de carne de res llegaron a la ciudad a través de puentes aéreos organizados por el Ministro de Desarrollo Rural y Tierras. Su distribución fue coordinada con la Alcaldía de La Paz en 113 puntos de la ciudad.



“Hay personal de la Intendencia, con el apoyo de la Guardia Municipal y la Dirección de Mercados, que está haciendo la verificación a todos los puntos y a los 83 mercados de la ciudad de La Paz”, declaró la intendenta municipal, Velma Vargas.



Los puntos de venta fueron publicados a través de las redes sociales. Casi de inmediato, miles de ciudadanos se volcaron para hacer filas en los sitios designados. Cada comprador sólo podía adquirir entre dos y tres kilos de carne para que llegue a todos.



“Me enteré por los grupos de WhatsApp y me vine a las 7:00 al mercado (Yungas). Desde esa hora ya había mucha fila”, dijo Patricia Coarite mientras esperaba.



El kilo de pulpa de segunda se vendió por 50 bolivianos. El de chuleta costaba 36 bolivianos. Le siguen paletilla (36 bolivianos), pecho costilla (34), molida corriente (34), hueso rojo (34), hueso rojo (15) y hueso blanco (cinco bolivianos).



Ante la alta demanda, ayer por la mañana se acabó el producto en varios centros de abasto. Muchos vecinos se quejaron porque aunque esperaron horas no lograron adquirir el producto.



En caso alguna irregularidad en la provisión de carne, la funcionaria edil pidió a la ciudadanía denunciar a la línea gratuita de la Intendencia Municipal 800 140217.



Algunos de los carniceros de los mercados Yungas, Lanza y Rodríguez también hicieron llegar carne de res. Vendían el kilo entre 65 y 80 bolivianos dependiendo del corte. “Nosotros trajimos carne por nuestra cuenta, no es la subvencionada del Gobierno y por eso la vendemos en estos precios”, dijo uno de los comerciantes del mercado Lanza.



Llegaron diferentes tipos de verduras, frutas y hortalizas al mercado Rodríguez. Por ejemplo, caseras vendían ocho postres por 10 bolivianos. Este precio se duplicó en las últimas dos semanas. La sorpresa fue que llegó tomate y bajó de precio: de 10 bolivianos a ocho bolivianos. La libra de zanahoria costaba siete bolivianos.



Llegaron también huevos en gran cantidad. El precio bajó de 2,50 bolivianos a 1,5. “Este alimento aún está caro, pero al menos ya se puede encontrar”, dijo una vecina que se llevó un maple de 30 unidades en 45 bolivianos.



Tanto comerciantes como compradores esperan la suspensión de los bloqueos y que todo regrese a la normalidad. “Mañana (hoy) es sábado y es el primer fin de semana que esperamos tener mayor venta. Los anteriores no salíamos por temor y porque no había productos. Ahora esperamos recuperar los días perdidos”, comentó María Heredia, una comerciante del mercado Rodríguez.