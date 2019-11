Garantizan abastecimiento de productos a mercados de occidente







23/11/2019 - 10:30:23

El Diario.- El abastecimiento de productos alimenticios continuará hasta que los bloqueos se levanten y vuelvan a circular las movilidades por las carreteras del país, mientras tanto el agio y la especulación así como la distribución deben encargarse los municipios, en el caso del departamento paceño, la alcaldía de La Paz y El Alto.



El ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Wilfredo Rojo, informó que el comité de abastecimiento trabaja desde el sábado con la estrategia de los puentes aéreos para abastecer carne de pollo y res, y los operativos comenzaron el pasado domingo, y los mismos no se detendrán hasta que pase la emergencia.



Dijo que alrededor de 1.000 camiones están varados entre Santa Cruz y La Paz, y similar número entre Arica y la frontera con Chile, cuya situación afecta la carga de exportación e importación.



Señaló que se empezó primero a transportar 50 toneladas (tn) de alimentos, pero en los últimos días la cifra alcanzó a más de 300 tn, y en el periodo de operaciones la cifra alcanza a 1.400 tn, en especial carne de pollo.



El abastecimiento no sólo se realiza al mercado de La Paz y El Alto, sino que los mercados de Oruro, Chuquisaca también son tomados en cuenta a la hora de activar el puente aéreo, utilizando aviones de la Fuerza Aérea, BoA y Amazonas.



PRODUCTORES



Informó que se reunió con los productores cárnicos de Cochabamba y Santa Cruz, y se acordó no incrementar el precio, pero si se sumarían los costos del transporte, piloto hasta el parqueo de los aviones.



Indicó que sumado los costos, el kilo de pollo debería estar en 22,5 bolivianos, y no más, pero esta tarea del control de precios, el agio y la especulación debería estar a cargo de los municipios, de acuerdo a ley.



En el caso de la carne, Rojo afirmó que el mismo no se ha incrementado, y por lo tanto no debería estar con un precio accesible.



Fue enfático en señalar que el Gobierno no se encarga de la distribución, sino los municipios, según el ordenamiento jurídico, y que está dentro de sus competencias y autonomía, y por ello cualquier denuncia se lo tiene que realizar a las alcaldías.



AVIONES



Por otra parte, informó que se avanzó en solicitar ayuda de países vecinos para la prestación de aviones, de Perú y Brasil, bajo en concepto de ayuda humanitaria, sin embargo, lamento que la burocracia de organismos internacionales no aceleren la colaboración.



Destacó que empresas privadas, por propia iniciativa realicen vuelos para abastecer de productos a mercados afectados por los bloqueos, como lo hizo Sofia que contrato un avión para el transporte de 40 tn de alimentos.



Finalmente, dijo que también se analiza abastecer de insumos a los productores de pollo, que lamentaron que los bloqueos no permita la compra de alimentos para las aves, debido a los bloqueos de caminos.