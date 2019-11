No soy indígena y no estoy muerto: Así responde un niño usado en las redes contra el gobierno ZONA MULTIMEDIA





23/11/2019 - 09:55:40

La Paz.- "Niño indígena de El Alto murió en la lucha contra la renuncia de Jeanine Añez". Así titula la radio Integración de La Paz, que más adelante aclaró que su cuenta fue duplicada en Facebook.



Desde la página duplicada se dice que la muerte del niño fue por asfixia de gas lacrimógeno de la policía. "Lo intentaron reanimar y quitar el efecto del gas con humo de cigarro y no se pudo", dice la página falsa de la radio.



Conociendo esta información el niño indígena muerto apareció en un video diciendo que no estaba muerto y que tampoco era indígena.



No soy indígena y no estoy muerto. Estaba pasando en la San Francisco con mi mamá (...). Me ha llegado el gas, casi me desmayo y me han venido a auxiliar jóvenes (…)"



La mentira de los guerreros digitales del MAS se cayó de inmediato y el video del niño comenzó a propagarse por las redes a una velocidad impresionante que derrumbó otra de las mentiras del MAS.



Ya hubo otras, la del falso médico, del falso policía, de los muertos en Senkata y muchas más mentiras dispersadas en las redes sociales que fueron cayendo poco a poco gracias a gente minuciosa que ha sabido ver detalles en las falsas publicaciones y sacarlas a la luz.