Clanes familiares solventan bloqueos en Yapacaní







23/11/2019 - 09:18:44

El Día.- El operativo de desbloqueo encarado en el municipio de Yapacaní el pasado jueves, dejó en claro para la Policía que existen clanes familiares de narcotraficantes que vienen solventando la resistencia de jóvenes en la provincia Ichilo a extremos de financiar y entregarles armas. "Practicamente ha rebasado la ideología política de la defensa al proceso, a la whipala, a la mujer de pollera y la exigencia a la renuncia de la presidente Jeanine Añez, cuando realidad el trasfondo es que defienden otro tipo de actividades relacionadas al narcotráfico", subrayó.



Mercado agregó que estos narcoclanes se encuentran plenamente identificados y será competencia de la Felcn la aprehensión de esta personas que vienen incitando a la violencia en este municipio.



Trampas tipo guerrillas. El jefe policial señaló que durante el desbloqueo en el puente de Yapacaní se detectó que en las barricadas elaboradas por los supuestos simpatizantes del Movimiento al Socialismo se evidencia la existencia de un cordón eléctrico conectado a un dispositivo explosivo. "Los primeros días los bloqueadores tenían la intención de atentar contra los policías y militares que hayan intentado levantar si bloqueo", indicó. Sin embargo, en la minuciosa revisión del personal especializado solo se encontró el cordón no así el explosivo. En la requisa del lugar, se encontraron bombas molotov elaboradas artesanalmente cuyas botellas con gasolina fueron rellenas con clavos para causar daño a la Policía.



Extranjeros detenidos. El operativo en Yapacaní confirmó el arresto de 30 personas que bloqueaban el puente de Yapacaní de la carretera Santa Cruz-Cochabamba. "Son 30 aprehendidos que los va a valorar el Ministerio Público, los delitos por los que serán imputados son por instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, fabricación ilícita de explosivos y otros contemplados en el Código Penal", informó en una conferencia de prensa.



La autoridad policial puntualizó que los grupos subversivos se dispersaron a su ingreso aunque intentaron retomar su medida en la avenida pero arrestó a otras personas entre ellos colombianos y venezolanos. Mercado especificó que quienes encabezaban los bloqueos no son oriundos de Yapacaní y fueron reclutados de otras regiones. Los únicos puntos de bloqueo en la zona son en San Germán y el sector del Chapare, informó Mercado.



900 Uniformados

participaron del desbloqueo en Yapacaní.



Molares tiene procesos por terrorismo y rebelión



El comandante de la Policía Departamental en Santa Cruz, Miguel Angel Mercado, confirmó que Facundo Molares Schoenfeld (44) miembro de las FARC tiene cuatro órdenes de aprehensión en su contra por los delitos de rebelión, administración de recursos con fines terroristas, concierto para delinquir y terrorismo. "Como verán no es una persona amigable porque en nuestro país estaba preparando milicias para delinquir", dijo Mercado.



El jefe médico de terapia intensiva del hospital Japonés estima que hasta el martes de la próxima semana se le retire el respirador artificial. Molares afronta problemas de riñones por lo que debe recibir diálisis de por vida. El argentino, una vez recobre su salud irá ante un juez cautelar.