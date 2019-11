Áñez llama a levantar el cerco a La Paz y pide que le dejen gobernar por este tiempo corto







23/11/2019 - 09:12:12

La Paz.- La presidenta interina Jeanine Áñez pidió que se la deje gobernar por el “corto” tiempo que le toca estar al mando del país y, asimismo, llamó a que se levante el cerco a la ciudad de La Paz, en específico, para permitir el paso de los combustibles.



“Es posible castigar a la ciudad de La Paz con un cerco que, desde todo punto de vista, es innecesario. Déjennos gobernar por este tiempo que será corto”, manifestó.



Áñez calificó de “muy difíciles” sus primeros 10 días de mandato. Se refirió a la situación de la ciudad de La Paz, que atraviesa por un problema de desabastecimiento por los bloqueos.



“Los paceños no merecen un bloqueo que haya para que no se pueda bajar combustible. No es que haya desabastecimiento por falta de combustible o por falta de gas, lo que sí hay es un desabastecimiento porque no permiten el paso de los hidrocarburos y nos está perjudicando a todos”, sostuvo.



Hizo esa declaración mientras vecinos de Senkata mantienen un bloqueo en la planta de YPFB, que impide el paso de carburantes para la sede de gobierno y alrededores.



Llamó a la reflexión a quienes mantienen el bloqueo para que permitan el paso del combustible, porque “la necesidad es generalizada en la ciudad de La Paz”.



Respecto a la convocatoria a elecciones, Áñez manifestó su deseo de que en el día la Asamblea llegue a un consenso, sin embargo, aclaró que de no haberlo hay alternativas para garantizar que se haga elecciones en el tiempo más corto posible.