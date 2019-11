IDIF establece que balas que mataron a 8 personas en Senkata no fueron de FFAA





23/11/2019 - 08:43:08

Página Siete.- El Instituto de Investigación Forense (IDIF) estableció que no se encontró ningún proyectil de armamento militar en las ocho personas que perdieron la vida en la zona de Senkata de la ciudad de El Alto, después del atentado contra la planta de YPFB en el que tuvieron que actuar las Fuerzas Armadas.



“Dentro de todo el informe detallado, no existe el 7,62, que es la munición reglamentaria del Ejército”, informó ayer el director del Idif, Andrés Flores Aguilar.



Este instituto también señala que los fallecimientos se produjeron por el impacto de proyectiles pertenecientes a armas cortas.



“De estos ocho fallecidos, se han podido colectar cinco proyectiles. Tres corresponden a calibre 22 y dos son 9 milímetros. Y de los otros tres cuerpos no se ha podido colectar ningún proyectil, pero hay un orificio de entrada y salida”, informó el fiscal General, Juan Lanchipa.



Devi Posto Cusi, Clemente Mamani Santander, Pedro Quisbert Mamani, Juan Tenorio, Joel Colque Patti, Edwin Jamachi Paniagua, Ruddy Vásquez Condori y Antonio Ronaldo Quispe Ticona son las ocho personas que perdieron la vida ese día.



La autoridad agregó que de las 14 personas que resultaron heridas en Senkata, dos son por arma de fuego; proyectil calibre 22 y el otro, 9 milímetros. El director del IDIF adelantó que se realizarán varias pericias y el Fiscal General dijo que se solicitará a las Fuerzas Armadas que entreguen el plan de operaciones para saber el tipo de armamento que utilizaron el martes, cuando custodiaban la planta de Senkata.



Ese día, unos 200 manifestantes defensores del expresidente Evo Morales regresaron a las instalaciones de YPFB, minutos después de que 45 cisternas cargadas salieran, custodiadas por más de 25 vehículos militares y policiales, rumbo a La Paz. Los bloqueadores rodearon el lugar, primero lanzaron piedras y después se acercaron con explosivos.



Dos partes de la pared perimetral de la planta fueron derribadas con dinamita y luego los manifestantes metieron fuego e incendiaron al menos cinco vehículos, adentro y afuera de las instalaciones de YPFB.



Se escucharon disparos de arma de fuego, los militares estaban dentro de la planta y hay videos en los que se los ve disparando. Pero también los bloqueadores tenían armas; en otra grabación se ve que los manifestantes corren para evitar que les lleguen los gases lacrimógenos y uno de ellos dice: “Hazte a un lado, voy a disparar”.



El Fiscal General informó que las autopsias de las nueve víctimas fatales de los enfrentamientos en Sacaba del 15 de noviembre determinaron que los decesos fueron por armas de fuego largas. “Hemos colectado una que corresponde a 5,56 milímetros. Hay un herido por un calibre de 38 milímetros”. En ningún caso, el calibre corresponde a armamento militar.