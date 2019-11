Camacho y Pumari no descartan participar en las elecciones





23/11/2019 - 07:34:44

La Razón.- Los líderes cívicos Luis Fernando Camacho y Marco Pumari no descartaron la posibilidad de participar en las elecciones próximas y dejan abierta la posibilidad de ir como un binomio presidencial.



Ambos fueron los líderes visibles y más radicales del movimiento cívico que presionó para la renuncia de Evo Morales, a la que se sumó un motín policial y la sugerencia de dimisión del entonces comandante de las FFAA Williams Kaliman.



Camacho, presidente del Comité Pro Santa Cruz, dijo al programa Conclusiones del periodista Fernando del Rincón de la cadena CNN que el tema fue discutido sobre la "base que nos proponen los sectores para apoyarnos (...) pero es una decisión que no hemos tomado aún".



De darse la oportunidad, el cívico cruceño habló de formar una dupla con Pumari, a quien calificó de "nobles principios" y como una persona que "pelea por sus convicciones".



"En el caso de que decidimos ir a un proceso eleccionario, con la aprobación de las instituciones, le aseguró que Marco sería una persona que realmente refleja el sentimiento de un pueblo que lleva siendo golpeado hace muchos años, que no tiene respuesta y que creo que es hora de que realmente se sienta representado con una persona como Marco", perfiló Camacho.



Minutos después, en el mismo programa, Pumari, presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), consideró que la población espera líderes nuevos.



"En función a esa situación hemos recibido en varias oportunidades la posibilidad de ir a las elecciones a partir de una convocatoria", admitió y reconoció que "son decisiones cruciales, no solo de carácter nacional sino también personal porque hace un mes atrás no pensábamos estar en el lugar donde estamos. Son decisiones cruciales que se deben asumir con responsabilidad".



Camacho y Pumari abanderaron la protesta que terminó con la dimisión de Morales, quien ahora se encuentra asilado en México. La senadora y ahora presidenta Jeanine Áñez encamina un proceso de transición hacia la pacificación del país y a las elecciones, en la que no descartan participar Camacho y Pumari.