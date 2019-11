Humo blanco: El Gobierno y el MAS logran acuerdo para nuevos comicios







Página Siete.- Tras varios días de negociación, ayer salió humo blanco. El Gobierno y el Movimiento Al Socialismo (MAS) acordaron aprobar dos leyes para designar en un plazo de 15 días a los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y para viabilizar las nuevas elecciones sin Evo Morales como candidato, con un padrón saneado y dejando en claro los límites de la reelección.



Sin embargo, las negociaciones continúan. En la reunión entre el Gobierno y MAS, con presencia de la comisión mediadora integrada por la Iglesia Católica y la Unión Europea (UE), el masismo pidió garantías y que pare la persecución contra sus dirigentes y legisladores. Ante esa demanda decidieron crear una “comisión especial” para analizar caso por caso. Todo ese proceso contará con la participación de la comisión mediadora.



“Se antepuso el bien mayor: garantizar nuevas elecciones, con nuevos vocales y con total transparencia”, expresó la presidenta de la Cámara de Senadores, Eva Copa, quien aseguró que hoy el pleno de la Cámara Alta desde las 8:30 debatirá y posteriormente aprobará las leyes para unas prontas elecciones.



El acuerdo final se dio luego de más de siete horas de negociación, que se realizaron fuera de los recintos de la Asamblea Legislativa. Uno de los artículos de la propuesta legislativa establecerá los límites a la reelección. “Se va a tener una disposición que diga que una persona sólo puede ocupar un cargo electivo por dos periodos de forma continua, tal como establece la Constitución Política del Estado”, informó Óscar Ortiz, presidente de la comisión de Constitución de la Cámara de Senadores.



Con este artículo se anula la posibilidad de que Morales y Álvaro García Linera, asilados en México desde el 12 de noviembre, se habiliten como candidatos en los próximos comicios, tal como exigía el ala dura del MAS. Esa facción está liderada por la senadora Adriana Salvatierra.



Otro de los artículos del proyecto de ley de consenso establece que los nuevos vocales del TSE tendrán un mandato de seis años, como establece la Constitución Política del Estado; además, que serán las nuevas autoridades electorales que en un plazo de 48 horas definirán la fecha de los nuevos comicios.



“Lo que se da al TSE son 48 horas para que presente un calendario electoral de cuándo se debe de realizar la elección”, explicó el senador Ortiz, quien agregó que si se prorroga o no el mandato de las autoridades del Órgano Ejecutivo y Legislativo dependerá de los tiempos y calendarios que establezcan los nuevos vocales electorales. En enero fenecen los mandatos de las autoridades del Ejecutivo y del Legislativo.



Los legisladores de oficialismo y oposición coincidieron en que unas “buenas elecciones” no se pueden realizar en un tiempo corto, por lo que consideran que se requerirá al menos 120 días para todo el proceso electoral, debido a que se debe sanear el padrón y abrir un nuevo espacio para el registro de jóvenes que cumplirán 18 años, entre otros factores.



“Acelerar tiempos nos puede llevar a cometer errores”, expresó el senador del MAS, Omar Aguilar, quien agregó que “el hecho de que no abramos el padrón electoral para la inscripción de los jóvenes que vayan a cumplir 18 años a la fecha de elecciones que determine el TSE, por supuesto que estamos restringiendo los derechos electorales de los jóvenes, entonces, se debe considerar este punto”.



Su colega Ortiz explicó que en el acuerdo ratificaron que irán a las nuevas elecciones con “un padrón saneado”, en el que no estén fallecidos habilitados para votar ni dobles registros por duplicidad de cédulas de identidad, entre otros.



El embajador de la Unión Europea en Bolivia, León de la Torre, informó ayer que brindarán todo el apoyo para sanear el padrón electoral y acompañar el nuevo proceso electoral, con la finalidad de garantizar unas elecciones transparentes.



El proyecto de ley fue “pulido” por legisladores del oficialismo y oposición a fin de que se apruebe “sin dificultad” en la sesión de Senado, convocada para hoy a las 8:30. Una vez aprobada la norma, ésta será remitida a la Cámara de Diputados para su debate y posterior sanción. Los legisladores prevén que la norma será sancionada este domingo.



No obstante, en la Cámara Baja se avizora el riesgo de un empantanamiento, debido a que el ala dura del MAS, facción en la que sobresale la diputada Sonia Brito, exige cese la persecución de legisladores y dirigentes del masismo. Esta exigencia surgió con más énfasis tras la detención de Gerardo García, vicepresidente del MAS. Asimismo, este bloque demanda el repliegue de las Fuerzas Armadas y el respeto de los derechos humanos.



Brito dijo que “hay un abuso” del Gobierno en el uso de las Fuerzas Armadas y la Policía, porque las movilizaciones “pacíficas” son dispersadas con fuerte uso de agentes químicos e incluso con el uso de armas de fuego.



“Son varios hermanos que perdieron la vida, el Gobierno no puede continuar atropellando los derechos humanos de los bolivianos”, reclamó la legisladora masista.



Los puntos de acuerdo



Artículo clave El senador Óscar Ortiz, presidente de la Comisión de Constitución, informó que uno de los acuerdos del diálogo es una disposición que reflejará lo que dice la Constitución en el artículo 168, que fue ratificado por el 21F.



Mandatos La ampliación posible o no de mandatos de autoridades del Ejecutivo y del Legislativo estará en función de los tiempos y el calendario que establezcan los nuevos vocales del TSE.



Saneamiento Se ratificó el acuerdo de que habrá un saneamiento del padrón.



Cesación Se va a cesar a todos los vocales nacionales y departamentales.



Mandato El periodo del mandato de los vocales elegidos será de seis años, como establece la Constitución.



Candidatos Hay consenso entre las partes de que puedan participar de los comicios tanto los candidatos de las elecciones del 20 de octubre como nuevos postulantes, en todos los niveles.



Garantías El tema de “no persecución política” se lo trabaja de forma paralela en una mesa de diálogo entre el Ejecutivo y el MAS. “Eso seguirá avanzando”, afirmaron.



Sectores acuerdan instalar diálogo



La presidenta Jeanine Añez y los dirigentes de las organizaciones sociales encabezadas por la Central Obrera Boliviana firmaron un acuerdo que establece la instalación de un diálogo hoy, en Palacio Quemado, informó el ministro Yerko Núñez.



“El día de mañana (hoy) va a estar la gente del Chapare, del Distrito 8 de El Alto, la gente de la Csutcb, las Bartolina Sisa; prácticamente nos han garantizado que van a estar todos los sectores sociales para que de una vez se pueda llegar a acuerdos para pacificar el país. Eso es creo lo que el pueblo boliviano está esperando”, dijo el ministro.



De la reunión con la mandataria en Palacio de Gobierno durante esta jornada participaron también dirigentes de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano, Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu, Interculturales y distritos de El Alto, entre otros.



“Se garantiza la integridad y la presencia de todos los dirigentes nacionales del Pacto de Unidad, departamental, regional, provincial, centrales, subcentrales, sindicatos y todas las autoridades electas de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, Gobernadores, asambleístas departamentales, alcaldes, concejales y representantes políticos”, señala el primer punto del acuerdo. (ABI)