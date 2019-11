Envían a la cárcel de San Pedro a Jesús Vera acusado por destrucción de bienes del Estado







22/11/2019 - 18:37:06

La Paz, (ABI).- El Juez Onceavo de Instrucción en lo Penal Cautelar de La Paz, determinó el viernes la detención preventiva en el penal de San Pedro para el exdirigente de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve), Jesús Vera, acusado por los delitos de instigación pública a delinquir y destrucción de bienes del Estado, informó el fiscal Omar Mejillones.



"El juez ha determinado la detención preventiva en el penal de San Pedro por el lapso de seis meses del señor Vera, se ha fundamentado a declaración de testigos, registro del lugar, también algunos informes que han aportado funcionarios de la alcaldía", dijo a los periodistas.



Mejillones explicó que en la audiencia de medidas cautelares que duró más de ocho horas, la defensa del exdirigente no pudo desvirtuar los elementos de prueba que el Ministerio Publico presentó como autor intelectual de la quema de 64 buses Puma Katari en Villa Salomé el pasado 14 de noviembre.



Según el cuaderno de investigaciones los elementos establecen que Vera no estaba el día del hecho en su domicilio como declaró en principio, además se tienen varios antecedentes como publicaciones en su cuenta en Facebook, entre otras, que dieron pie a su imputación formal y la determinación de detención emitida por el juez.



Por su parte, el abogado de Vera, Roger Bustillos, anunció que apelará la determinación del juez por considerarla errónea ya que no hubiera tomado en cuenta elementos de descargo presentados en favor de su defendido.



Los elementos que han sido recolectados por el Ministerio Público son más que todo fotográficos que han sido bajados en el Facebook, que no son elementos idóneos para la defensa", justificó.