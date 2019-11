Un 80% de las actividades en espacios municipales se postergaron o cancelaron en noviembre







22/11/2019 - 18:28:35

La Paz.- Los conflictos sociales por los que atraviesa el país hicieron que la mayoría de las actividades en espacios municipales se posterguen o cancelen en noviembre. Según la jefa de la Unidad de Espacios Escénicos Municipales, Mabel Franco, “cerca del 80% de lo previsto en nuestra agenda de este mes se modificó, incluso algunas actividades de diciembre”.



De acuerdo a la información de la agenda cultural Jiwaki, 87 actividades figuran en el programa de noviembre en teatros, museos, casas distritales y el cine 6 de Agosto.



Algunas de las actividades que se cancelaron son: Festiblues Bolivia 2019 (viernes 15), presentación del nuevo disco de Armadura (domingo 17), obra de teatro “Un paseo por París” de Atrapasueños (martes 19), Mojjssa Uma en concierto (jueves 21), I Festival de Música Folklórica Boliviana (viernes 22), Luzmila Carpio y Alkohólica (sábado 23), Donato Espinoza en concierto (viernes 22), entre otras.



“Con los conflictos nos vimos afectados todos”, comentó Viko Paredes, líder de Alkohólica. “Lamentablemente se está cancelando el concierto por la complicada la situación del país”, comentó el charanguista Donato Espinoza al no poder realizar el show previsto en el Teatro Municipal.



De la misma forma, el director del conjunto Mojjssa Uma, que debería celebrar su 40 aniversario, comunicó que también se canceló su celebración. “Los conflictos nos perjudican, por eso vamos a cancelar nuestra presentación. Quisiéramos celebrar nuestras cuatro décadas en abril del próximo año”, explicó Herber Fiorilo.



No obstante y a pesar de las dificultades, algunos artistas decidieron continuar con sus espectáculos. Por ejemplo, el sábado 16, el elenco Maracaracol Teatro mostró su obra “Constelación de Alondra”, en el Cine Teatro Municipal 6 de Agosto, como parte del Festival de Teatro Escénica 2019 (cuyas fechas fueron modificadas). “En esa función hubo mucha gente, tuvimos una función muy linda de Escénica”, dijo Franco.



El domingo 17, la Academia Plurinacional de Artes Escénicas presentó un compilado de obras teatrales en el Teatro Municipal Modesta Sanjinés. Asimismo, el sábado 23 y domingo 24, a las 15.00, se presentarán obras de teatro y poesía de la Academia de Expresión oral y corporal Duchen de Córdova. “Es el cierre de talleres de artes escénicas de la academia y como es una actividad más interna, la llevaremos adelante”, adelantó su directora ¬Elizabeth Fiorilo.



Por otro lado, Franco explicó que los funcionarios de los teatros aprovechan las jornadas para desarrollar otras actividades. “Estamos trabajando, pero no podemos tener a la gente hasta muy tarde por una cuestión de seguridad. Por ahora nos estamos encargando de hacer reparaciones y mantenimiento en los espacios municipales”, añadió.



Otro problema es la carencia de público. “Cuando estamos en situaciones normales no hay mucho público, menos ahora”, lamentó la funcionaria. Sin embargo, adelantó que por el cambio de fechas, muchas de las obras se harán en enero. “Tenemos la esperanza de que recuperemos el ritmo cultural de la ciudad en los primeros meses de 2020”.



Para más información sobre actividades específicas, los interesados pueden visitar y escribir a la página de Facebook: La Paz Culturas o Teatros Municipales de La Paz GAMLP; o llamar al 2406133.