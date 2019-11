Transporte pesado reporta más de 11.500 camiones parados en carreteras por bloqueos







22/11/2019 - 18:03:30

La Paz, (ABI).- El representante del transporte pesado internacional, Gustavo Rivadeneira, informó el viernes que más de 11.500 camiones están parados en las carreteras, imposibilitados de realizar sus recorridos, debido al bloqueo que realizan sectores sociales, principalmente en la Red Vial Fundamental.



"Son alrededor de 11.500 camiones que están parados aproximadamente en todo el territorio nacional", dijo en un contacto con los periodistas.



Según Rivadeneira, el sector del transporte pesado es el más afectado por los conflictos sociales en el país, ya que son alrededor de dos meses que no pueden trabajar con normalidad.



Esa situación -agregó- es insostenible para el sector, que no puede cumplir con las obligaciones del comercio exterior ni con las deudas por préstamos a las entidades financieras.



"Somos un sector que estamos sin trabajar aproximadamente 60 días, la desesperación en el sector es grande porque existen compromisos con las entidades financieras que no se están pudiendo cumplir", aseveró.



El dirigente pidió a la Defensoría del Pueblo mediar en el diálogo con los sectores en conflicto y las autoridades de Gobierno, porque la paralización del sector se volvió insostenible.